L’iMac M1 se montre inflexible face au démontage d’iFixit

Le démontage d’iFixit nous montre pourquoi il est indispensable de bien choisir la configuration de son iMac M1 au préalable.

Beaucoup ont comparé l’iMac M1 à un iPad Pro géant lors de sa présentation. Et, à l’intérieur, on s’en rapproche en effet fortement. Comme à chaque nouvelle sortie d’Apple, les équipes d’iFixit se sont activées pour désosser le nouvel iMac M1 de 24 pouces. Ce dernier adopte en effet un tout nouveau châssis ultra-fin, et c’est donc l’occasion de voir comment Apple s’y est pris pour glisser toutes ses technologies à l’intérieur.

Comme le note iFixit, l’iMac M1 a beau être bien différent de son ancêtre, le moyen d’accéder à ses entrailles reste le même. Il convient donc de soulever l’écran, lequel est cette fois complètement collé au châssis. En d’autres termes, il sera bien peu aisé de réaliser l’opération soi-même.

Si on pouvait penser que l’intérieur de l’iMac serait bien plus chargé, vu la finesse de l’appareil, on y retrouve principalement du vide. Au centre, on note qu’Apple a eu la bonne idée d’intégrer ses antennes sous un cache donnant sur le logo de la marque, s’évitant ainsi la peine de gâcher le design du châssis avec une partie en plastique.

Sinon, l’essentiel des composants se situe en bas de l’appareil, sous le fameux menton qui a perdu sa pomme sur cette génération. La carte-mère est entourée de deux grands ventilateurs (un seul sur la version d’entrée de gamme) et des haut-parleurs. Ces derniers sont surmontés d’imposantes chambres métalliques.

À l’intérieur de cette carte-mère, on retrouve donc la fameuse puce M1, aux côtés de la mémoire vive et du SSD, lesquels sont totalement soudés entre eux. Il ne sera donc pas possible de les faire évoluer à l’avenir, et il convient donc de bien choisir sa configuration avant achat. En revanche, iFixit note qu’il est relativement aisé de remplacer l’écran, la webcam, les micros, les ports USB-C et même les ventilateurs, puisque chaque pièce peut être retirée plutôt facilement.

Néanmoins, cela n’empêche pas le site d’attribuer une note de réparabilité médiocre de 2/10 à cet iMac, notamment en raison de son écran collé au châssis rendant l’ouverture ardue et sa carte-mère dont les composants sont soudés entre eux. Ceci dit, on n’achète généralement pas un tout-en-un comme l’iMac pour en changer les pièces.