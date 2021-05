Pokémon Go Fest 2021 : Un nouvel event aux airs de festival annoncé cet été

Avec l’arrivée des beaux jours, Pokémon GO va lancer son traditionnel Go Fest 2021. Cette année, la musique sera largement mise à l’honneur.

© Pokémon GO / Niantic

Rendez-vous les 17 et 18 juillet prochains pour profiter du traditionnel Pokémon Go Fest de cet été. Si l’année n’a pas été vraiment propice aux rassemblements, cette nouvelle édition devrait tenter de corriger (un peu) les choses, en mettant à l’honneur plusieurs monstres de poche, ainsi que de nouveaux environnements accessibles à tous.

Nouveaux habitats, nouveaux Shiny

Pour tous les utilisateurs de Pokémon Go, quatre habitats naturels seront mis à l’honneur pendant l’évènement. Le 17 juillet prochain, les joueurs pourront ainsi découvrir au fil de la journée des Pokémon exclusifs aux environnements Jungle, Désert montagneux, Plage et Grotte. L’occasion de retrouver certains monstres de poche qui apparaîtront plus souvent dans la nature, comme Capumain, Grenousse, Hippopotas, Mamambo, Solochi, Eoko ou encore Nanméouie.

Dans les Raids, les joueurs pourront temporairement affronter plusieurs Pokémon, comme Kranidos, Ponyta de Galar ou encore Kapoera. Certaines espèces apparaîtront aussi pour la première fois dans leur version Shiny. Il sera ainsi possible de retrouver Chuchmur, Ramboum, Brouhabam, Nanméoui, Eoko, Tritonde Batracné et Crapustule chromatiques.

Comme un air de festival

Cette année, le Pokémon Go Fest 2021 mettra aussi l’accent sur la musique, a annoncé hier Niantic dans un communiqué. Les joueurs ayant réservé leur place pour l’évènement se verront en effet remettre un nouveau Pikachu dans une version inédite Pop Star ou Rock Star. Un choix qui influencera les musiques du jeu tout au long de l’évènement. Le compositeur historique de Game Freak Junichi Masuda a en effet dévoilé que des morceaux spéciaux avaient été créés pour l’occasion. Les joueurs qui termineront l’évènement auront également la possibilité de rencontrer un nouveau Pokémon légendaire. Son identité n’a pas encore été révélée, mais il pourrait s’agir de Meloetta.

Le Pokémon Go Fest 2021 sera accessible à tous les joueurs, mais il faudra s’acquitter d’un billet payant à 5,49€ (vendu depuis l’application) pour profiter des quêtes spéciales de l’évènement, et du nouveau Pikachu costumé.