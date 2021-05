Acer présente son nouveau laptop Swift X, ultra-portable et performant

Destinée aux streamers et aux créatifs, cette nouvelle gamme de laptops proposée par Acer embarque notamment les derniers processeurs AMD Ryzen série 5000.

© Acer

Acer a présenté hier son nouveau laptop Swift X. Nouveau-né de la gamme Swift, cet ordinateur ultraportable assure des compétences boostées grâce au dernier processeur AMD Ryzen 7 5800U avec architecture Zen 3, ainsi qu’à son GPU NVIDIA GeForce RTX 3050/3050Ti destiné aux PC portables. Des performances hauts de gamme pour seulement 1,39 kg à la pesée rappelle la marque, qui veut faire de son nouveau laptop une référence sur le secteur du PC portable dédié au travail nomade. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 2 To, le Swift X permettra une utilisation intensive, en cloud comme en local. Polyvalent, il assurera aussi jusqu’à 17 heures d’autonomie et une charge rapide à 59W.

Avec ses 14 pouces de diagonale et son écran IPS FHD avec luminosité à 300 nits, le Acer Swift X sera aussi le compagnon idéal des streamers et des vidéastes, puisqu’il permettra notamment d’éditer des photos ou de la vidéo 4K sans subir de ralentissement. Côté connectique, le laptop bénéficiera aussi de nombreux ports, notamment USB-A et USB C, pour un transfert rapide des données. Un capteur d’empreintes digitales, une prise jack 3.5 et une technologie BlueLightShield anti lumière bleue permettront aussi une utilisation plus sereine du terminal.

Prix et disponibilité

Le nouveau laptop Acer Swift X sera disponible dès cet été en Europe à partir de 899€ selon les configurations choisies. Trois coloris seront proposés : gris, rose et beige. Pour les gamers, la marque a également mis à jour sa gamme Predator, avec plusieurs nouveaux laptops, des tours PC et des accessoires.