Nintendo : comment fonctionne l’Atelier du Jeu Vidéo ?

Nintendo est revenu sur les fondamentaux de son prochain jeu, tout en présentant certaines fonctionnalités importantes.

Il y a quelques semaines, Nintendo dévoilait son tout nouveau jeu qui permettra aux joueurs de créer leurs propres jeux. Il s’appelle l’Atelier du Jeu Vidéo et depuis son annonce, il n’a cessé d’interpeller les joueurs. C’est pourquoi Nintendo s’est décidé à nous fournir une explication avant la sortie de celui-ci sur sa console hybride.

Le jeu fonctionne avec des Nodons, petites créatures imaginées par Nintendo, à qui une action doit être attribuée afin d’apprendre les bases du codage. Chaque Nodon a son utilité et contrôle une commande de votre console, que ce soient les boutons, les joysticks ou encore les gâchettes. Si les premières leçons vous apprennent les bases, il y a en réalité une tonne de paramètres à garder en tête afin de rendre votre jeu jouable. En effet, il faut associer les Nodons pour créer les commandes personnalisées, puis créer un environnement de jeu et enfin penser aux paramètres tels que l’apesanteur des objets à récupérer, le son associé à chaque action, la destructibilité des éléments du décors, etc.

C’est en codant qu’on devient développeur

Si tout cela paraît compliqué, Nintendo insiste sur le fait que la pratique conduit à la maîtrise. C’est pour cela que l’Atelier dispose de plusieurs leçons à la difficulté croissante. Le tout est de prendre son temps et de maîtriser chaque base avant de passer à la suivante, ce qui rend l’aventure à la fois ludique mais aussi très pédagogique, quel que soit l’âge des joueurs. De plus, à la fin des leçons, vous aurez logiquement toutes les armes en mains pour créer vos propres jeux de styles différents, que ce soient des jeux plateformes ou des jeux de tir. Vous aurez également la possibilité de partager vos jeux avec vos amis et les créer ensemble. Pour rappel, l’Atelier du Jeu Vidéo sera disponible le 11 juin prochain.