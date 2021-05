Amazon Prime Video : la plateforme va-t-elle produire une nouvelle série Stargate ?

Avec le rachat de MGM, peut-on espérer un retour de la franchise Stargate sur nos écrans ? Selon le producteur de Stargate SG-1 et Atlantis Joseph Mallozzi, c'est très probable.

La nouvelle a été officialisée il y a quelques jours, le lion de MGM va passer aux mains d’Amazon. Le mythique studio cède ainsi les droits de nombreuses de ses franchises sur le grand-écran, dont ceux du plus célèbre des espions : James Bond. Mais au-delà de cet univers, la firme de Jeff Bezos met la main sur de nombreuses séries, parmi les plus populaires des précédentes décennies. On retrouve ainsi The Handmaid’s Tale, Fargo et surtout Stargate SG-1. La série avec Richard Dean Anderson à l’affiche pourrait donc rejoindre le catalogue de la plateforme, tout comme les deux spin-offs Atlantis et Universe. Mais si la perspective de revoir toutes ces aventures intergalactiques sur le petit écran réjouit déjà les fans, Amazon pourrait bien nous réserver d’autres surprises.

Sur son blog, Joseph Mallozzi, le producteur exécutif historique de la franchise, explique qu’une série était en développement chez MGM depuis un moment.

“Ils m’ont demandé (The Wall Street Journal (ndlr) si c’était une bonne nouvelle pour Stargate. Et bien ma réponse est… peut-être. Il ne fait aucun doute que si cette vente est finalisée, nous verrons une nouvelle série Stargate le plus tôt possible. La grande question est de savoir à quoi elle ressemblera. Ce n’est un secret pour personne que le co-créateur de longue date Brad Wright (SG-1, Atlantis, Universe) développe une nouvelle série. Dans le meilleur des cas, un cadre familier avec la franchise et son incroyable communauté reconnaîtra l’énorme potentiel et accélérera le développement de sa série. Dans le pire des cas, quelqu’un d’autre sera embauché, 20 ans de canons sont anéantis et les fans se font avoir. Ce dernier, à mon avis, est très improbable. Pourtant, cela ne ferait pas de mal à Amazon de savoir que la communauté de Stargate est toujours forte, active, bruyante et heureuse de soutenir la nouvelle série de Brad”.

Interrogé par Numera, il a précisé être “prudemment optimiste”.

Pour l’instant, Amazon reste discret sur l’avenir réservé à toutes les productions du catalogue MGM. On peut néanmoins s’attendre à ce qu’elle s’empare des licences les plus populaires, pour concurrencer Disney et Netflix avec de nouvelles séries. Pour Stargate, cela lui permettra sans doute d’élargir son offre à destination des fans de science-fiction. Pour rappel, si la plateforme diffuse Star Trek : Picard, elle n’est pas propriétaire des droits. C’est CBS All Access qui est à la production.

