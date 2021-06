Bon plan : Surfshark VPN reste sous les 2€ jusqu’à mardi soir

À l'occasion des French Days, Surfshark VPN vous fait une fleur avec une réduction immédiate de -82% et 3 mois supplémentaires en cadeau.

Si vous vous intéressez à votre sécurité en ligne, vous devez connaître l’existence des VPN (Virtual Private Network). Ces logiciels sont très utiles, puisqu’ils se chargent du chiffrement de vos données de navigation et du masquage de votre adresse IP.

De cette façon, vos informations sensibles (mots de passe, coordonnées bancaires) et votre identité sont protégées. Cependant, les VPN ne s’arrêtent pas là, et proposent aussi d’autres fonctionnalités, comme la navigation anonyme ou le contournement des géo-restrictions, par exemple.

Pour vous équiper avec un bon VPN à petit prix, nous vous présentons une réduction de folie spéciale French Days chez Surfshark VPN.

Les raisons qui font de Surfshark un excellent VPN

Il se peut grandement que vous ayez déjà croisé la route de Surfshark en faisant des recherches sur les VPN. En effet, ce logiciel vous propose d’excellent paramètres de sécurité : un chiffrement de vos informations de navigation selon la norme avancée AES de 256 bits et un masquage complet de votre adresse IP, sans aucune fuite DNS.

De cette façon, vous n’avez aucun souci à vous faire, vous êtes protégé contre les tentatives de piratage et vous pouvez dire adieu aux publicités intempestives. Mais Surfshark va plus loin. Ce VPN vous permet de naviguer de manière totalement anonyme, afin que personne, ni votre employeur ou votre FAI ne puisse savoir ce que vous faites sur le net.

Surfshark est présent dans 65 pays via plus de 3 200 serveurs. De quoi simuler un tas de localisations différentes. Vous pourrez donc contourner les géo-restrictions en un clic et débloquer les catalogues Netflix ou encore accéder à des serveurs de jeu géo-limités, par exemple.

À ce sujet, sachez aussi que Surfshark est un VPN no-log reconnu, c’est-à-dire qu’il ne collecte aucune donnée ni activité effectuée lorsque vous utilisez son logiciel. Cet outil vous fait donc bénéficier d’une confidentialité accrue. De plus, l’application Surfshark intègre un Kill Switch ainsi que l’outil CleanWeb qui vous protège contre les tentatives de phishing et bloque les trackers et les publicités.

L’application de ce VPN est simple à manier et s’installe sur tous vos dispositifs (ordinateur, smartphone, tablette). Si besoin, vous pourrez faire appel à son assistance client disponible 24 heures/24 et 7 jours/7.

Vous l’aurez compris, Surfshark VPN est un outil de qualité qui saura vous rendre bien des services au quotidien. Pour les French Days, Surfshark VPN sort le grand jeu en appliquant une grosse remise sur son abonnement 24 mois. Si vous vouliez souscrire à un VPN sans faire de trou dans votre budget, c’est le moment.

Son forfait 24 mois voit donc son prix diminué de -82% et le prestataire offre 3 mois de protection en plus à ses nouveaux utilisateurs sans aucun supplément tarifaire. De cette façon, le coût de revient de Surfshark ne sera que de 1,86€ par mois contre 10,68€ hors promotion.

Ce sont donc plus de 200€ d’économies que vous allez réaliser sur la durée totale de votre souscription, soit 27 mois. Vous en conviendrez, cette offre vaut vraiment le détour, d’autant plus que Surfshark met à disposition des connexions simultanées en illimité pour couvrir tous vos équipements.

Aussi, le fournisseur offre à tous ses clients une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Vous pouvez donc vous lancer sereinement dès à présent car si vous changez d’avis, vous serez totalement remboursé sur simple demande auprès du support client.

