Need for Speed : pourquoi certains jeux ont disparu des stores ?

EA a pris soin d’enlever certains titres de la franchise des plateformes de vente, et devrait bientôt fermer leurs modes en ligne.

Ce 31 mai, plusieurs jeux de la franchise Need for Speed ont disparu des stores aussi bien sur PC que sur consoles. Dans un post sur Reddit, EA a déclaré que « le soleil se couche sur quelques-uns des plus vieux Need for Speed ». Au total, cinq jeux sont concernés et ils datent tous d’au moins une dizaine d’années. Il s’agit de Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed, et Need for Speed The Run. EA a justifié son choix en expliquant vouloir se concentrer sur les générations plus récentes ainsi que sur le développement du futur Need For Speed. En effet, cela demanderait trop de ressources à EA de continuer à maintenir en vie ces jeux pour la quantité de joueurs encore actifs.

Trois mois de répit pour le mode en ligne

Mais ce n’est pas tout puisque, dans la foulée, EA a annoncé que ceux qui utilisent encore ces jeux n’auront plus accès aux fonctionnalités en ligne dès le 31 août prochain. Toutes les personnes ayant déjà acheté les jeux pourront donc continuer à y jouer aussi longtemps qu’elles le voudront après cette date, mais tout se passera hors ligne. Si vous êtes dans ce cas, alors profitez des courses entre amis avant que cela ne soit plus possible.

Beaucoup ne comprennent pas la décision de retirer les jeux des stores, puisqu’un simple désengagement des fonctions en ligne aurait été suffisant avec un arrêt des mises à jour. De plus, la décision a été annoncée sur le fait, ce qui déplaît beaucoup de joueurs qui auraient aimé un avertissement. Dans un dernier effort, EA suggère aux joueurs de s’orienter vers des jeux plus récents, allant de Need for Speed Most Wanted sorti en 2012 jusqu’à Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

