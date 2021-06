CD Projekt enregistre une hausse de seulement 2% des ventes depuis la sortie de Cyberpunk 2077

Cela peut paraître étonnant sachant que Cyberpunk 2077 a généré des chiffres de ventes lui permettant d’être déjà rentable.

© CD Projekt

CD Projekt vient de partager son bilan financier du premier trimestre 2021, qui s’est terminé le 31 mars dernier. Si l’on pouvait s’attendre à une augmentation drastique des chiffres de vente grâce au lancement de Cyberpunk 2077 en décembre dernier, en réalité ils ne sont pas si spectaculaires et affichent un bénéfice de 53,9 millions de dollars. Comparé au premier trimestre 2020, CD Projekt enregistre une hausse des ventes de seulement 2%. Le studio explique en fait la situation très simplement :

« En 2020, les chiffres d’affaires affichés par le groupe ont bénéficié des politiques de confinements introduites pendant cette période dans différents pays en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, de la popularité accrue de l’univers de The Witcher grâce à la série télévisée du même nom en décembre 2019, ainsi que des revenus générés par les ventes de The Witcher 3 : Wild Hunt pour Nintendo Switch, également sorti fin 2019. Ces facteurs, qui ont tous soutenu les ventes au premier trimestre 2020, se sont atténués tout au long de l’année, entraînant une baisse des revenus tirés des ventes de la famille de produits The Witcher en 2021, mais compensée par les revenus tirés des ventes de Cyberpunk 2077 – principalement les éditions numériques du jeu pour les plateformes PC et Xbox. »

CD Projekt déclare également que la faible rentabilité est principalement due au développement coûteux de Cyberpunk 2077 qu’il a fallu amortir, combiné à un travail constant sur ses prochaines mise à jour, alors que la popularité du jeu continue de baisser graduellement. Concernant les projets de l’entreprise, The Witcher 3 devrait arriver cette année sur les consoles next-gen, et un jeu mobile inspiré de cet univers devrait également sortir cet été.