BMW annonce l’arrivée de la i4 et du iX, deux nouveaux modèles 100% électriques

Jusqu’à présent plutôt focalisée sur ses véhicules hybrides rechargeables, la marque allemande a annoncé la sortie de deux nouveaux modèles 100% électriques.

© BMW

Un SUV et une berline 100% électriques rejoindront bientôt le catalogue BMW. Alors que l’électrification du parc automobile est en pleine expansion — aux États-Unis où Joe Biden a fait du sujet l’une de ses priorités de campagne, mais aussi en France où les ventes confirment des chiffres en nette hausse, les constructeurs automobiles misent désormais sur le tout électrique. C’est notamment le cas de Ford, qui mise sur l’abandon des moteurs à essence d’ici quelques années en Europe. Du côté de chez BMW, la transition se fait en douceur. Après avoir misé sur ses modèles hybrides depuis quelques années, le constructeur allemand s’apprête désormais à lancer deux nouveaux modèles imposants, mais 100% électriques. Il s’agit de la berline i4, et du SUV iX.

Quelques années après le lancement de sa citadine i3 en 2013, la marque revient aujourd’hui au 100% électrique, avec une nouvelle gamme qui devrait permettre à BMW de lancer en beauté sa transition verte. Concernant le SUV iX, ce dernier sera équipé de deux déclinaisons à son lancement, avec un moteur xDrive 40 (batterie de 76,6 kWh, 425 km d’autonomie) et un moteur xDrive 50 (batterie de 111,5 kWh, 630 km d’autonomie). Lancée en novembre prochain, l’imposante électrique sera proposée à partir de 86 250€ (103 500€ pour la version xDrive 50), soit un prix proche de la X5 rechargeable proposée actuellement par la marque.

Concernant la i4, première berline 100% électrique du constructeur, le modèle reprendra le design de l’actuelle Série 4 Gran Coupé, avec une puissance annoncée de 340 chevaux et 590 km d’autonomie. Une déclinaison M plus sportive sera également de la partie, une première pour un modèle 100% électrique de la marque, qui bénéficiera pour l’occasion de performances plus poussées. De quoi permettre au constructeur de rivaliser avec la Tesla Model 3 Performance d’Elon Musk, pour le moment seule sur le marché de la berline compacte sportive et électrique. Avec un lancement prévu en fin d’année 2021, l’i4 eDrive 40 sera proposée à partir de 59 700€. Sa version sportive sera quant à elle affichée à partir de 71 650€.