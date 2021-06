LEGO va inaugurer sa toute première convention officielle

Baptisé LEGO CON 2021, l'événement sera le tout premier entièrement dédié aux petites briques colorées de la marque.

© LEGO

Après avoir présenté le gant de l’infini de Thanos il y a quelques heures, c’est une autre surprise de taille que LEGO réserve à ses fans. L’entreprise danoise s’apprête en effet à donner le coup d’envoi de sa toute première convention officielle. Annoncée pour le 26 juin 2021 à 18 heures (heure française), cette LEGO CON inédite se déroulera entièrement en ligne. Pendant près de 2 heures, le fabricant de jouets a ainsi annoncé que les fans pourraient profiter de “divertissements en direct, révélations inédites, accès aux coulisses et tentatives de construction qui n’ont jamais été essayées auparavant”.

Pour sa toute première édition, la LEGO CON sera diffusée en direct depuis la LEGO House de Billund au Danemark. L’ensemble de l’événement sera proposé en anglais depuis cette page officielle, mais une version doublée en français sera disponible dès le 15 juillet prochain a déjà annoncé l’entreprise. Si on ignore encore précisément quels sets de construction seront dévoilés lors de l’événement, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Ainsi, la marque promet déjà de mettre à l’honneur quelques-unes des licences phares de son catalogue, allant de Harry Potter à Minecraft, en passant par Star Wars et même la récente collection Super Mario. Quelques surprises ne sont évidemment pas à exclure, mais les fans devront à priori faire l’impasse sur les licences Jurassic Park, Marvel et DC Comics, qui n’ont pas été annoncées en amont.

Rendez-vous le 26 juin à partir de 18 heures pour découvrir la première édition de la LEGO CON 2021. L’événement sera diffusé en direct sur la page officielle de la marque, et accessible à tous sans inscription.

Découvrez les dernières nouveautés LEGO