Crysis fait son grand retour dans une trilogie remasterisée

Dès cet automne vous pourrez vous replonger dans l’univers des jeux Crysis tout en appréciant leur qualité visuelle améliorée.

© Crytek

Crytek, le studio derrière les jeux iconiques Crysis, a décidé de proposer une trilogie remasterisée des trois premiers opus de la franchise. La collection s’appelle très sobrement Crysis Remastered Trilogy et elle débarquera sur consoles et PC cet automne. Elle sortira sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Aucune date de sortie exacte n’a été annoncée pour le moment. Avec cette trilogie, Crytek espère s’adresser aussi bien aux fans de la franchise comme aux nouveaux venus puisqu’elle permettra à ceux qui ne connaissent pas Crysis de démarrer leur aventure dans l’ordre et dans les meilleures conditions visuelles possibles.

La trame des jeux reste la même, vous incarnez le super soldat Nomad dont le destin est de combattre les forces extra-terrestres qui menacent la survie de l’humanité. Le premier titre vous transporte dans une archipel de la Corée du Nord, tandis que les deux suivants vous emmènent à New York, où vous devez continuer votre combat et découvrir la vérité sur C.E.L.L.

Steffen Halbig, chef de projet, a déclaré que « nous sommes ravis d’annoncer que ces jeux Crysis emblématiques reviennent dans un seul pack, remastérisé pour une nouvelle génération de consoles et PC. Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifique sur les plateformes d’aujourd’hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure. » Si nous n’avons pas d’informations quant aux améliorations qui ont été apportées aux titres, Crytek précise que l‘expérience sera beaucoup plus fluide et optimale sur les consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series X/S.