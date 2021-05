eBay va bientôt accepter les cryptomonnaies

Après avoir longtemps refusé de s'investir sur le créneau des cryptomonnaies, eBay change son fusil d'épaule et annonce plancher sur une nouvelle forme de transaction.

© Journal du Geek

Vous pourrez bientôt payer vos trouvailles sur eBay avec des Bitcoins. Consciente de la popularité croissante des cryptomonnaies, la place de marché va se placer sur ce créneau. Au micro de CNBC, le directeur général de la firme, Jamie Lannone a confié :

“Nous élargissons les types de paiements que nous acceptons, nous continuerons à étudier des options de paiements comme les cryptomonnaies.”

Il sera donc possible d’effectuer des transactions avec des Bitcoins, Ethereum et autres monnaies du genre. Si la firme ne détaille pas encore comment les choses s’organiseront, il y a fort à parier que la plateforme va devoir s’associer avec un acteur du secteur. Elle ne sera d’ailleurs pas la première à proposer ce genre d’option, puisque d’autres industries l’ont précédée. C’est le cas de Tesla, qui permet déjà d’acheter sa voiture en Bitcoin, ou plus récemment le géant du coworking WeWork. Néanmoins, cette annonce est assez surprenante venant de la part d’eBay, qui avait jusque ici fermement écarté la possibilité de proposer un jour ce type de transaction.

eBay s’intéresse aussi aux NFT

Ce retournement de situation prend aussi un tournant inédit du côté des NFT. Lors de son entretien avec CNBC, le DG a aussi mentionné les plans de l’entreprise concernant les NFT, ces certificats d’authenticité numériques qui s’arrachent sur les plateformes spécialisées comme Rarible ou Nifty Gateway. Il confie donc que ses équipes explorent la possibilité de créer une rubrique dédiée sur le site d’enchères. Avec l’arrivée des cryptomonnaies, cela fera sens. “L’une des grandes choses à propos d’eBay est que, lorsqu’il y a une nouvelle tendance, elle fait naturellement son apparition sur eBay (…) C’est ce que nous remarquons dans des domaines comme les NFT, que nous cherchons à mieux explorer” rapporte le site Le Journal du Coin. Reste à voir désormais quand ce virage sera pris par eBay.