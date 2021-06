Microsoft célèbre le Mois des Fiertés avec un jeu gratuit

En parallèle, le catalogue du Xbox Game Pass s’enrichit de quatre nouveaux jeux, beaucoup moins que les autres mois.

Ce 1er juin, le Mois des Fiertés a commencé et de nombreuses entreprises ont déjà réitérer leur soutien à la communauté LGBTQIA+. C’est le cas de Microsoft qui a publié un communiqué concernant les actions de l’entreprise pour célébrer la tolérance de la diversité de ses joueurs. Pour l’occasion, Microsoft lance notamment une gamme de vêtements et d’accessoires avec un thème coloré exclusif. Parmi eux, on retrouve des t-shirts, des sacs en toile ou encore une manette sans fil Xbox.

Ensuite, Microsoft a décidé d’offrir le jeu Tell Me Why via son Microsoft Store, le Xbox Store et même sur Steam. L’offre est valable pour tout le mois de juin donc profitez-en ! Les jeux Halo : The Master Chief Collection, Forza Horizon 4 et Forza Motosport 7 se parent de couleurs vibrantes eux aussi. Pour Halo, la bannière « Unity » est désormais disponible, tandis que les jeux Forza voient arriver la livrée 2021 Forza Rainbow compatible avec la Ford Focus RS. En ce qui concerne l’interface Xbox, le thème « True Colors » est aussi disponible, ainsi que de nouvelles images de profil inédites aux couleurs de la communauté LGBTQIA+.

En plus de tout cela, Microsoft tient à donner un soutien financier à plusieurs associations se battant pour la cause des personnes LGBTQIA+. L’entreprise a donc fait un don ponctuel de 150 000 dollars, en plus des 2 millions déjà donnés au cours de l’année passée. Sachez également qu’en tant que joueurs sur Xbox, vous avez la possibilité de faire la même chose grâce au programme Microsoft Rewards. En effet, Microsoft vous permet de cumuler des points en jouant ou en achetant des jeux après avoir téléchargé l’application Microsoft Rewards. Par la suite ces points peuvent être transformés en don pour les associations The Trevor Project, OutRight Action International, Transgender Law Center ou encore GreyPride.

Les jeux du Xbox Game Pass en juin

Il y a quelques jours, Microsoft a également dévoilé les prochains jeux à rejoindre le catalogue du Xbox Game Pass pour ce début du mois de juin. Les jeux sont les suivants :

The Wild at Heart (Cloud) – déjà disponible

For Honor (Cloud et console) – 3 juin

Blackbone (PC) – 8 juin

Darkest Dungeon (Cloud, console et PC) – 10 juin

La liste est plutôt maigre ce mois-ci, après plusieurs mois intenses pour le catalogue du Xbox Game Pass. Les jeux sortants dès le 15 juin sont les suivants :