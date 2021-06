L’Amazon Prime Day revient en 2021, et ce sera très bientôt

Le Prime Day d'Amazon, ou plutôt les Prime Days d'Amazon reviennent en 2021. L'occasion de faire encore de bonnes affaires chez le marchand.

© Amazon

Amazon a annoncé aujourd’hui les dates de l’édition 2021 de Prime Day. Décalé à l’automne pour les raisons sanitaires que l’on connaît, l’événement revient en 2021 à une date estivale plus classique : les 21 et 22 juin, pile-poil pour l’été. Deux jours pendant lesquels le marchand fera pleuvoir les promotions sur des centaines voire des milliers de produits de son catalogue. Comme à chaque édition, ces promotions sont réservées aux clients d’Amazon Prime. Il faudra donc être abonné au service pour en profiter… ou s’abonner pour l’occasion pour avoir accès aux offres, c’est immédiat. Pas besoin d’être abonné depuis un certain temps. Vous voulez faire de bonnes affaires, mais vous n’avez pas envie de payer pour Prime ? Il y a une astuce pour profiter des offres sans débourser un centime pour l’abonnement.

L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton “essai de 30 jours”. Si vous avez déjà un compte Amazon, cela se fait en 2 clics. Choisir l’abonnement annuel ou mensuel ne change rien, mais si vous optez pour l’option mensuelle, ça limitera les frais si vous oubliez de vous désabonner. Sachez en revanche que si vous pensez éventuellement rester abonner plus longtemps, l’option annuelle est plus intéressante financièrement puisque cela correspond à quatre euros par mois pour l’abonnement.

Quels sont les avantages d’Amazon Prime ?

Mais quels seront les services dont vous pourrez profiter pendant ces 30 jours ? Il faut en retenir quatre principaux. Le premier, et certainement celui qui sera le plus utile pendant Prime Day, est la livraison gratuite en 1 jour ouvré (ou 0,01 ct pour les livres). Dans certains cas, vous pourrez même vous faire livrer le jour même.

L’autre avantage est très connu, mais on ne sait pas toujours qu’il est compris dans l’abonnement : c’est l’accès à Amazon Prime Video et son catalogue très complets. En film bien sûr, mais aussi en séries avec des créations très intéressantes comme The Boys ou The Man in the High Castle. Cette année Amazon Prime diffuse même les “Night Session” de Roland Garros en direct. Par ailleurs, vous aurez également accès à Amazon Prime Music et son catalogue de plus de 2 millions de titres et enfin Prime Reading qui permet d’emprunter chaque mois un livre dans la pléthorique bibliothèque d’Amazon.