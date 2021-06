Microsoft Teams permet enfin la traduction des messages sur smartphone

Déjà disponible sur ordinateur, le service de traduction de messages automatique de Microsoft Teams va faire son arrivée sur iOS et Android.

© Microsoft

La suite Office n’en finit plus de déployer ses nouveautés sur smartphone. Après avoir intégré la retranscription vocale à son application Office Android, c’est au tour de Microsoft Teams de bénéficier de quelques nouveautés. Pour aider ses utilisateurs professionnels à communiquer dans toutes les langues avec des collaborateurs du monde entier, l’application va prochainement intégrer la traduction automatique de messages texte sur sa version iOS et Android. Un outil déjà accessible depuis la version ordinateur du logiciel, qui proposera désormais d’appuyer sur un message reçu pour le traduire automatiquement dans une langue définie par défaut. Attention, il ne sera pas possible de choisir la langue de traduction au cas par cas. Comme sur la version PC, l’outil de traduction de Microsoft Teams permettra simplement de jouer les interprètes entre votre langue maternelle et une langue tierce. L’outil ne sera donc pas aussi polyvalent que Google Traduction, mais en étant directement intégré à l’application, il devrait tout de même s’avérer bien pratique.

Annoncée il y a plus d’un an en mai 2020, la traduction des messages sur Microsoft Teams Android et iOS devrait ainsi être déployée à partir du mois de juin via une nouvelle mise à jour, qui pourra s’éteindre jusqu’à la mi-juillet. Plus souple que sur PC, l’outil devrait ainsi permettre à l’application de gagner en fonctionnalités, dans l’optique de nous rendre toujours plus productifs, même loin du bureau. Un moyen également de se démarquer de son principal concurrent Slack, qui l’avait assigné en justice l’année dernière en accusant Microsoft de pratiques anti-concurrentielles.