Nintendo compte transformer une ancienne usine en galerie

L’entreprise souhaite faire voyager dans le temps ses visiteurs en exposant son histoire de ses débuts à nos jours.

© Nintendo

Nintendo vient de dévoiler un nouveau projet qui n’a rien à voir avec un nouveau jeu vidéo ou encore l’officialisation de la Nintendo Switch Pro tant attendue. L’entreprise nippone compte en fait réhabiliter une de ses anciennes usines en un espace ouvert qui servira de galerie.

Nintendo est une très ancienne entreprise. Fondée en 1889 elle était d’abord spécialisée dans la fabrication de cartes à jouer et notamment les cartes hanafuda. C’est ce à quoi cette usine était destinée depuis 1969, l’année de sa construction. Elle est située dans la ville d’Ogura dans le district d’Uji, près de Kyoto. De manière plus récente, le site servait également de centre de réparation pour le service après-vente. Ces fonctions ont toutes été transférées dans une autre usine non loin de celle-ci.

Les plans de la galerie ont d’ores et déjà été dévoilés. Celle-ci servira a « présenter les nombreux produits que Nintendo a créés au cours de son histoire ». Le but de Nintendo est de partager ses valeurs ainsi que la philosophie de l’entreprise à travers les produits qu’elle a fabriqués durant toutes ces années. Nintendo a également mentionné des « expériences » ce qui devrait impliquer une interactivité avec les visiteurs.

Rendez-vous en 2024 pour l’ouverture

L’installation sera sobrement nommée la « Nintendo Gallery » et l’entreprise espère arriver au terme de la phase de rénovation au cours de l’année fiscale 2023. Celle-ci se termine en mars 2024 alors autant dire qu’il devra s’écouler plusieurs années avant que l’on puisse jeter un œil à ce musée d’un autre genre. En attendant son ouverture, vous pouvez toujours vous rabattre sur le Super Nintendo World situé au sein du parc Universal Studio à Osaka. Il a officiellement ouvert ses portes au grand public le 18 mars dernier.