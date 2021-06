Les Chromebook désormais compatibles Nearby Share, l’AirDrop de Google

La fonction de partage de fichiers de Google s’étend désormais aux Chromebook.

© Brooke Cagle / Unsplash

Après des années passées à jalouser AirDrop d’Apple, permettant d’envoyer n’importe quel fichier d’un appareil Apple à un autre en un clin d’oeil, les utilisateurs de smartphones Android ont enfin eu une fonction équivalente chez Google, baptisée Nearby Share. Lancée en août 2020, cette fonction n’était jusqu’à présent utilisable qu’entre appareils Android. Désormais, les Chromebook en bénéficieront eux aussi. La fonction commence tout juste à être déployée sur Chrome OS, ce n’est donc plus qu’une histoire de jours avant que vous puissiez en profiter.

Tout comme sur Android, Nearby Share sur Chromebook vous permet de partager des fichiers très simplement à d’autres appareils sous Chrome OS ou smartphones Android via Bluetooth, Bluetooth LE, WebRTC ou WiFi. Comme chez Apple, il est possible de définir qui peut voir votre Chromebook dans ses réglages Nearby Share, et ainsi masquer votre appareil si vous vous trouvez dans un lieu public ou que vous souhaitez rester anonyme, par exemple.

La prise en charge de Mac, Windows et Linux à venir ?

Pour l’heure, seuls les appareils Android et les ChromeBook prennent en charge Nearby Share, mais la fonction de partage de fichiers de Google pourrait prochainement s’étendre à un plus large panel d’appareil. En août dernier, certaines fonctions expérimentales de Nearby Share avaient ainsi été repérées du côté de Google Chrome, notamment un support de « Mac, Windows, Linux, ChromeOS » à venir. Maintenant que ChromeOS est de la partie, on attend impatiemment l’arrivée de cette fonction sur les autres supports.