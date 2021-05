Nintendo : la Switch Pro devrait être commercialisée en septembre

La révélation officielle de la console pourrait survenir pendant ou avant l'E3 2021 qui se tient dans moins d'un mois.

© kenyy / Pixabay

Si la console hybride de Nintendo se porte encore comme un charme au niveau de ses ventes, les rumeurs autour de l’arrivée d’une possible Nintendo Switch Pro ne cessent d’être alimentées. Un récent rapport de Bloomberg a révélé que la console pourrait être mise en vente en septembre ou en octobre. La présentation officielle du produit serait donc prévue un peu avant l’E3 2021, ce qui permettrait à Nintendo et aux autres éditeurs de présenter leurs prochains jeux lors de l’événement en ligne. Celui-ci commence le 12 juin prochain, soit dans un peu plus de deux semaines.

La production et l’assemblage prévus cet été

Bloomberg réitère la supposition que la Switch Pro devrait entrer en production dès le mois de juillet prochain. Avec la situation actuelle, on pourrait se demander si la production de cette nouvelle console ne sera pas affectée par la pénurie de composants et de puces. Selon le rapport, les fournisseurs se disent « confiants » quant à cette situation: « les chaînes de production sont mieux préparées à d’éventuels bouleversements et les pièces utilisées par Nintendo sont soumises à moins de concurrence que celles des consoles plus puissantes de ses rivaux ». En effet, Nintendo a eu beaucoup moins de mal à produire des exemplaires de sa Switch originale, tandis que cela fait plusieurs mois que Microsoft et Sony ont du mal à joindre l’offre à la demande pour leurs PS5 et Xbox Series X/S.

Concernant le produit en lui-même, la Switch Pro serait potentiellement dotée d’un écran OLED 7 pouces et d’une puce DLSS de Nvidia. Pour connaître toutes ses autres caractéristiques, pour le moment non-officielles, on vous invite à lire notre guide sur tout ce qu’il faut savoir sur la Switch Pro.