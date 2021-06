Huawei MateView : deux nouveaux écrans 4K pour les pro et les gamers

Huawei a présenté hier les deux nouvelles itérations de sa gamme MateView, avec deux écrans destinés au jeu vidéo et à la productivité.

© Huawei

Hier, Huawei a fait le plein d’annonces. En marge de quelques informations sur HarmonyOS — qui pourrait bien remplacer Android chez certains constructeurs comme Xiaomi, la marque chinoise a également présenté une flopée de nouveautés. On a ainsi pu découvrir les nouveaux FreeBuds 4, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, mais aussi deux nouveaux moniteurs hauts de gamme avec les MateView et MateView GT. Doté d’un ratio de 3:2 capable d’un affichage 18,5% plus important que sur un format classique 16:9, le nouveau MateView bénéficie ainsi d’une diagonale de 28,2 pouces, d’un design affiné et d’une surface d’affichage de près de 94%. Une très belle promesse de la part de Huawei, qui n’a pas non plus lésiné sur les finitions, avec l’intégration de deux haut-parleurs 5W capables d’accueillir des enceintes supplémentaires.

MateView GT, pour les gamers

Conscient que le format 3:2 n’est pas forcément le plus pratique pour les gamers, Huawei a également présenté une déclinaison de son MateView, avec un modèle GT de 34 pouces incurvé, qui reprend le ratio plus classique du 21:9. Avec sa définition WQHD, le MateView GT reprend sensiblement les mêmes caractéristiques que celles de son grand frère, tout en proposant un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi qu’une barre de son intégrée composée de deux micros et de deux haut-parleurs 5W.

Prix et disponibilité

Annoncés hier, les deux nouveaux écrans MateView de Huawei seront proposés à partir de la mi-août. Comptez 699€ pour le MateView classique (sortie le 16 août en France), et 549€ pour le MateView GT, disponible à partir du 16 août.