Seth Rogen va produire un film Tortues Ninja en CGI

Les Tortues Ninja vont revenir sur nos écrans. Les personnages iconiques seront au cœur d’un film produit par Seth Rogen. Le réalisateur de C’est la fin a annoncé la date de sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles sur Twitter.

© Paramount Pictures

Pizzas, art martiaux et balades dans les égouts de New York, c’est le programme du prochain film que produit Seth Rogen. Le réalisateur et scénariste vient d’annoncer sur Twitter préparer un nouveau long-métrage centré sur les Tortues Ninja. En marge de la saga avec Megan Fox, Nickelodeon a recruté le showrunner de The Boys pour sa nouvelle incursion dans l’univers créé en 1984 par Kevin Meastman et Peter Laird. Avec une image cryptique, qui donne néanmoins quelques informations sur ce nouveau projet, il annonce également une date de sortie. Le rendez-vous est fixé au 23 août 2023 aux États-Unis.

Baptisé Teenage Mutant Ninja Turtles, le film devrait explorer la jeunesse de Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo. La page de cahier, rédigée par Leonardo, tease également le retour de certains protagonistes iconiques comme celui d’April. La journaliste incarnée par Megan Fox dans le film de Jonathan Liebesman était également un personnage récurrent de la série animée de 1987. Pour l’instant, on ne sait pas encore qui l’incarnera dans ce nouveau long-métrage, ni même qui lui fera face. Côté intrigue également, Seth Rogen s’est montré avare en détails. On peut néanmoins s’attendre à ce que l’origine des tortues mutantes soient explorées, en témoigne la question posée par Leonardo “Who am i ?” ou “Qui suis-je ?” dans la langue de Molière.

Le réalisateur de Mitchell contre les machines aux manettes

Entièrement en CGI, Teenage Mutant Ninja Turtles sera réalisé par Jeff Rowe. Le cinéaste derrière Les Mitchell contre les machines s’associe à Brendan O’Brien pour l’écriture du scénario. Il n’en est d’ailleurs pas à ce première collaboration avec Seth Rogen, puisque c’est lui qui avait signé les scripts de Nos Pires Voisins en 2014 et sa suite en 2016.