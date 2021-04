The Boys : la saison 3 sera encore plus sanglante

La troisième salve d’épisodes de The Boys s’annonce encore plus violente. Selon Laz Alonso, les équipes ont déjà utilisé 13 litres de sang, soit 4 fois plus que pour la précédente saison.

© Amazon Prime Video

Au casting de The Boys sur Amazon Prime Video, il y a Antony Starr, Karl Urban… et de l’hémoglobine, beaucoup d’hémoglobine. Ce n’est pas un secret pour les spectateurs de la série d’Eric Kripke, The Boys est particulièrement violente et visiblement la prochaine saison ne sera pas en reste. Interrogé par Collider, l’acteur Laz Alonso s’est confié sur la prochaine salve d’épisodes et ça s’annonce sanglant. Celui qui incarne La Crème a expliqué :

“Je parlais à la maquilleuse en chef qui est chargée de commander le sang – c’est l’un de ses nombreux boulots. Elle m’a dit que pour toute la saison 2, ils avaient utilisé 1 gallon de sang (3,78 litres). Pour la saison 3, nous en sommes déjà à trois gallons et demi (13 litres). Cela devrait vous donner une petite indication de la direction que prennent les choses”.

Le tournage est à mi-chemin

Cette troisième saison devrait logiquement arriver sur nos écrans en septembre prochain. Selon l’acteur américain, la production se déroule sous les meilleurs auspices et le COVID n’impacte que très modérément le tournage. Selon lui, la moitié de la série a déjà été tournée, on ne devrait donc pas avoir à attendre trop longtemps. Pour ce qui est de l’intrigue en revanche, l’interprète de la Crème a été plus discret. Pour rappel, la saison 2 s’était terminée sur la défaite de Homelander face à Billy Butcher et la mort de la femme de ce dernier. On devrait aussi en découvrir plus sur la secte qu’à rejoint Deep dans la saison 2 et obtenir des réponses sur Victoria Neuman, d’autant plus maintenant que Hughie travaille pour elle.

Rendez-vous donc sur Amazon Prime, en septembre prochain probablement, pour retrouver la fine équipe de The Boys.

