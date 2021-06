God of War : Ragnarok n’arrivera qu’en 2022, mais avec une version PS4

Les retards s’enchaînent pour les exclusivités PS5. Après Gran Turismo 7, c’est au tour de God of War Ragnarok d’être repoussé de plusieurs mois.

Après des mois d’attente, Sony vient enfin de donner des nouvelles d’une de ses exclusivités et elles ne sont pas glorieuses. God of War : Ragnarok a été repoussé à l’année prochaine, ce qui contrarie les fans qui attendaient le titre pour le dernier trimestre 2021. Nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie plus précise que cela et il pourrait s’écouler encore quelques mois avant d’avoir encore des nouvelles du titre. Santa Monica Studio, dans un tweet, a déclaré que « nous nous efforçons de fournir un service de qualité supérieure tout en préservant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles. Dans cette optique, nous avons décidé de repousser la date de sortie à 2022 ».

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Si beaucoup de fans sont déçus de voir le titre repoussé, la grande majorité comprend la décision de Santa Monica Studio de prendre le temps nécessaire pour son développement pour ainsi fournir un jeu abouti à la fin. Ce ne sera également pas le premier jeu à être repoussé en raison de la pandémie mondiale. Même le destin d’Horizon Forbidden West pourrait encore être sur la sellette, malgré une vidéo de gameplay inédite diffusée il y a quelques jours. En parallèle, Sony a confirmé que God of War : Ragnarok sortira avec une version PS4, au même titre que le très attendu Gran Turismo 7.

Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, a déclaré que « lorsqu’il est judicieux de développer un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et GT7 – nous continuerons à l’envisager ». Il ne ferme dons pas la porte à la possibilité d’amener d’autres exclusivités PS5 sur PS4, tant que cela sera pertinent pour les joueurs. Étant actuellement dans une phase de transition entre les générations de consoles, prolongée à cause la pénurie de composants, il paraît évident que d’un point de vue marketing, Sony perdrait de l’argent à ne pas sortir ses plus gros titres sur PS4 également, sachant que l’offre pour la PS5 n’arrive toujours pas à satisfaire la demande.