WhatsApp permettra bientôt d’utiliser le même numéro sur quatre appareils différents

La plateforme de messagerie va augmenter le nombre d’appareils pouvant être connectés au même numéro de téléphone. Parallèlement, les iPad pourraient eux aussi, prendre en charge l’application à l’avenir.

© Pixabay

C’est officiel, WhatsApp va prendre en charge plusieurs appareils sur un seul et même compte. C’est à l’occasion d’une entrevue entre le site WABetaInfo, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, et le directeur de WhatsApp Will Cathcart que plusieurs informations ont été confirmées au sujet de l’application au logo vert. À commencer par l’intégration du multi-plateforme, une nouveauté attendue depuis longtemps par les internautes. Alors que WhatsApp interdit aujourd’hui l’utilisation de deux appareils en simultané sur le même compte, la plateforme devrait d’ici quelques mois autoriser la prise en charge jusqu’à 4 terminaux différents. Une nouveauté qui ne devrait pas impacter la sécurité des messages, qui resteront “toujours cryptés de bout en bout” a assuré le patron de Facebook, tout en expliquant : “Cela a été un grand défi technique de synchroniser correctement tous vos messages et contenus sur tous les appareils”.

Messages éphémères et arrivée sur iPad

En plus de cette nouvelle fonctionnalité bien pratique, Mark Zuckerberg a également confirmé que WhatsApp s’apprêtait à intégrer quelques autres outils inspirés de la concurrence. Comme sur Snapchat, il sera ainsi possible d’envoyer des messages éphémères, qui disparaîtront après avoir été consultés. Il sera également possible de planifier automatiquement la suppression des messages reçus après un certain temps. Selon les informations de WABetaInfo, l’entreprise travaillerait aussi sur l’arrivée d’un chat sécurisé, protégé par mot de passe, ainsi que sur la possibilité de transférer son historique de conversation entre des appareils Android et iOS.

Concernant l’arrivée de l’application sur iPad, Will Cathcart n’a pas confirmé les informations rapportées par WABetaInfo, mais s’est montré pour le moins optimiste sur le sujet, arguant que la prise en charge prochaine du multi-plateforme allait indéniablement permettre à WhatsApp d’évoluer sur davantage de terminaux.