Horizon Forbidden West : quelles différences entre les versions PS4 et PS5 ?

Les développeurs ont répondu à certaines questions concernant les nouveautés apportés par la PS5, entre autres sujets.

Prévu pour la fin d’année, Horizon Forbidden West s’est récemment dévoilé dans une vidéo de gameplay inédite présentée lors du dernier State of Play. Dans une interview accordée à Game Informer, les développeurs Mathijs de Jonge et Benjamin McCaw sont revenus sur quelques détails aussi bien techniques que narratifs concernant le futur blockbuster. Sur fond de la nouvelle vidéo de gameplay, les développeurs ont discuté des nouveautés apportées sur PS5, des nouveaux personnages et de bien d‘autres choses. Tout d’abord, Mathijs de Jonge a expliqué quelles seraient les différences entre la version PS5 et PS4 du jeu, ainsi que les nouvelles possibilités apportées par la console nouvelle génération.

Il évoque notamment les graphismes nettement améliorés. Selon lui, ceux-ci appellent d’autant plus les joueurs à explorer leur environnement. Pour ceux qui auraient peur de revivre une situation similaire au lancement de Cyberpunk 2077 de CD Projekt, les développeurs insistent sur le fait que la grande majorité du développement s’est déroulé sur PS4 et que Horizon Forbidden West a été rigoureusement testé sur la console ancienne génération afin de ne laisser aucun joueur sur le banc de touche.

En parallèle, la version PS5 sera quant à elle plus fournie graphiquement et offrira une meilleure qualité visuelle globale que la version PS4. Mathijs de Jonge explique que les vagues et l’environnement sous-marin ont été davantage travaillés que sur Horizon Zero Dawn. De plus, le système d’éclairage cinématique sera appliqué partout dans le jeu sur la version PS5, tandis qu’il ne sera utilisé qu’au cours des cinématiques sur la version PS4. En effet, la console nouvelle génération possède toute la puissance nécessaire pour mettre à profit ce genre de technique, contrairement au modèle antérieur.

Le scénario reste encore flou pour l’instant

Benjamin McCaw a dévoilé que nous devrions passer plus de temps avec les personnages secondaires dans Horizon Forbidden West. Ils seront davantage mis en avant dans les quêtes principales, mais aussi dans les quêtes secondaires. Les développeurs souhaitent donner l’impression que l’on peut vraiment compter sur nos compagnons les plus fidèles, tel qu’Erend que l’on voit dans la vidéo. Il confirme également l’arrivée de nouveaux personnages secondaires. Selon lui, ceux-ci devraient vraiment plaire aux joueurs.

Benjamin McCaw explique par ailleurs qu’Erend fait son retour dans le deuxième opus de la franchise partiellement parce qu’il fait partie des PNJ préférés des joueurs, mais également parce que c’est l’un des personnages préférés de l’équipe de scénaristes. Quant à la map, la vidéo de gameplay dévoile une baie de San Fransisco déchue et recouverte par la nature. Benjamin McCaw explique donc que l’ADN des jeux Horizon est de travailler avec des lieux américains iconiques et que l’exploration des joueurs dans Forbidden West les mènera vers certains de ces lieux, sans pour autant révéler lesquels.