Urban Comics passe à l’heure d’été avec 10 incontournables DC à (re)découvrir

L’éditeur vient de confirmer le retour de son opération d’été, avec la réédition de dix titres incontournables de l’écurie DC Comics, accessibles à prix réduit.

© Urban Comics

Si vous avez toujours voulu découvrir l’univers DC Comics, mais que vous ne savez pas par où commencer, Urban Comics a tout prévu. À partir du 16 juin prochain, l’éditeur lance pour la seconde année consécutive son opération d’été, et réédite pour l’occasion dix titres cultes de l’écurie DC à petit prix. L’occasion de retrouver plusieurs récits fondateurs en format one-shot, depuis l’excellent Batman L’Asile d’Arkham, jusqu’au Rebirth de la Suicide Squad, en passant par Justice League Forever evil. Dix récits cultes, écrits par les maîtres du comics moderne comme Paul Dini (à l’origine de Batman, la série animée), Scott Snyder et Jim Lee. L’occasion pour les novices de plonger la tête la première dans l’univers DC cet été, tout en profitant d’un prix unique à 4,90€ l’unité.

Cette année, les protagonistes de Gotham seront largement mis à l’honneur, avec pas moins de sept comics entièrement consacrés au Chevalier noir et à ses ennemis. Si ces derniers manquent à votre culture comics, on vous conseille évidemment de ne pas tarder à les ajouter à votre bibliothèque. Parmi nos préférés, on vous conseille sans hésitation les excellents Batman L’Asile d’Arkham, ainsi que Joker Mauvaises fréquentations. Le tome fondateur du Rebirth d’Harley Quinn est aussi un excellent point d’entrée dans l’univers de l’antagoniste déjantée.

Rendez-vous à partir du 16 juin prochain en librairie pour profiter de la nouvelle opération d’été Urban Comics !

À découvrir pendant l’opération d’été Urban Comics