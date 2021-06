App Store : Roblox engrange 3 millions de dollars… par jour

Les jeux de l’App Store se montrent très lucratifs. Roblox, en tête du classement, génère pas moins de 3 millions de dollars, chaque jour.

Roblox

Les jeux vidéo sur l’App Store représentent une manne financière extrêmement importante, comme il a été révélé au cours du procès qui opposait récemment Epic Games à Apple. Rien qu’aux États-Unis, le marché des jeux sur iOS représenterait pas moins de 336,2 millions de dollars par mois.

Roblox prend la première place laissée vacante par Fortnite

Finbold révèle aujourd’hui que tous les titres ne sont pas logés à la même enseigne en termes de revenus quotidiens, en relayant le classement annuel des titres les plus lucratifs sur l’App Store. C’est ainsi qu’on apprend que Roblox engrange pas moins de 3 millions de dollars par jour, et près de 92 millions de dollars par mois ! D’après les chiffres fournis par ThinkGaming, il se classe largement devant le second, Clash of Clans, qui générerait quant à lui presque 1,9 millions de dollars journaliers, puis Candy Crush Saga, avec presque 1,5 millions de dollars par jour.

Pourtant, Roblox a beau être l’application qui génère le plus de revenus, ce n’est pas celle qui a été le plus installée. Candy Crush Saga est le titre qui a été le plus installé aux États-Unis, avec en moyenne 23 194 installations par jour. Pokémon GO arrive deuxième avec 22 331 installations quotidiennes en moyenne.

Ce classement a donc bien bougé depuis l’année dernière, où Fortnite caracolait en tête avec près de 13 millions de dollars par jour. Évidemment, puisqu’il n’est plus présent sur l’App Store depuis la fin de l’année dernière, il a disparu du classement, après avoir permis à Apple d’empocher un véritable pactole.