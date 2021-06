Fortnite officialise un crossover avec Rick & Morty

Avec la nouvelle saison qui débute, Epic Games réserve à ses joueurs de nombreuses surprises, dont un skin Superman.

© Epic Games

Après quelques jours de rumeurs à propos d’un crossover entre Rick & Morty et le battle royale d’Epic Games, celui-ci vient d’être officialisé sur le compte Twitter de Fortnite. Cette collaboration arrive en même temps que le début de la saison 7 du chapitre 2 qui débute aujourd’hui. Dans un teaser dévoilé la veille, on a pu apercevoir le fameux Butter Robot apparu dans la première saison de l’animé, dont la seule fonction est de passer le beurre. En cas de doute, Epic Games a même pris soin de placer un stick de beurre dans les bras mécaniques du petit robot.

Catalog Entry #476-122 Results of transportation bot test:

-Transporting various weaponry – Failed

-Transporting documents & schematics – Failed

-Transporting bone modification liquid – Satisfactory

No further testing required. Full data upload- 6.8.2021 https://t.co/bpVJhq5Ngr pic.twitter.com/BCKAyaEilh — Fortnite (@FortniteGame) June 7, 2021

Il y a seulement quelques heures, Epic Games a dévoilé la bande-annonce officielle pour le lancement de la nouvelle saison. Dans celle-ci on peut notamment remarquer la présence du professeur Rick Sanchez. Cela ne fait donc plus aucun doute, un crossover est bel et bien en chemin, même si l’on ne sait pas encore de quelle manière il va être concrétisé.

La saison 7 de Fortnite s’intitule Invasion et elle laisse derrière elle le style primitif que l’île a revêtu ces derniers mois pour un monde envahi par les aliens. On se dirige donc vers une ambiance apocalyptique futuriste très intéressante. Alors que des vaisseaux extraterrestres voleront au-dessus de votre tête, vous aurez le choix entre les abattre ou en prendre le contrôle afin de survoler l’île. Avec le passe de combat, vous pourrez également acquérir une tenue d’extraterrestre à personnaliser à votre guise. Évidemment, d’autres surprises sont à prévoir dont un skin Superman que l’on peut apercevoir sur le site officiel de Fortnite. Peut-on espérer un crossover avec Men In Black ? Seul le temps nous le dira mais on peut toujours rêver.