Après le jetpack, le CopterPak pourrait devenir l’avenir du vol individuel

Entre le jetpack et le drone, un nouveau type d’appareil hybride vient d’être dévoilé par une société australienne, et il pourrait révolutionner l’idée même de vol individuel.

© CopterPack

Ce n’est ni un drone ni un sac à dos. Il y a quelques jours, la société australienne CopterPack a présenté un étrange appareil, capable de se fixer à son utilisateur pour le faire décoller à la manière d’un jet-pack. Exit le design vintage des films d’action des années 1980, avec son CopterPack, l’entreprise espère bientôt révolutionner nos déplacements individuels.

Un drone, un sac à dos et paf, ça fait un CopterPack !

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de l’entreprise, on peut ainsi voir une sorte de drone à taille humaine, composé d’un sac à dos destiné à accueillir l’utilisateur, et de deux pales situées de part et d’autre. En tournoyant à grande vitesse, ces dernières sont ainsi capables de soulever un humain du sol. Conçu en fibre de carbone, un matériau réputé pour sa légèreté, l’appareil semble pour le moment encore très rudimentaire : Non seulement le dispositif est particulièrement imposant une fois fixé sur le dos de son utilisateur, mais en plus son dispositif de sécurité semble plutôt rudimentaire. Concernant ses hélices ouvertes en haut et en bas notamment, le CopterPack ne propose aucune sécurité, ce qui laisse présager qu’une main ou un bras pourrait venir s’y perdre en cas d’incident.

Dans sa vidéo présentée la semaine dernière, CopterPack ne donne aucune information sur les technologies utilisées par son drone nouvelle génération. S’il paraît évident qu’il reste encore beaucoup d’axes d’amélioration à envisager, en termes de sécurité mais aussi de maniabilité, le projet pourrait bien révolutionner nos déplacements. Pour le moment, on ignore s’il s’agit simplement d’un prototype, ou si le CopterPack a pour vocation d’être commercialisé dans un futur proche.