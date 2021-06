Google Stadia arrive sur Chromecast dès cet été

Si les Google TV auront toutes une prise en charge officielle, une poignée d’Android TV devra toujours attendre.

© Google

Google va très bientôt étendre la liste des téléviseurs avec lesquels Stadia, son service de cloud gaming, est compatible. Dès le 23 juin prochain, Google Stadia sera disponible sur Chromecast avec les Google TV et les Android TV. La nouvelle version de Chromecast est sortie il y a plus de huit mois et Google avait averti ses utilisateurs qu’il ne prendrait pas en charge Stadia au lancement. Pour ces dernières, toutes les Android TV ne supporteront pas Stadia à partir de cette date. La liste officielle des téléviseurs compatibles est la suivante :

Chromecast with Google TV

Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick and UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, and OLED 935 / 805 Series Android TVs

Xiaomi MIBOX3 and MIBOX4

Si votre Android TV ne fait pas partie de cette liste, vous pouvez toujours installer Stadia via le Google Play Store et accepter de faire partie de la prise en charge expérimentale. Il vous suffit de cocher la case correspondante. Cependant, il est bon de rappeler que Stadia pourrait ne pas fonctionner de manière optimale car la fonctionnalité est encore en cours de développement. Pour jouer à Stadia sur une Android TV, vous aurez besoin d’une manette Bluetooth compatible ou bien de la manette Stadia, disponible également dans le pack Stadia Premiere Edition.

Le pack Stadia Premiere Edition est d’ailleurs offert à l’achat de certains smartphones de la marque OnePlus et ce jusqu’au 30 septembre prochain. Pour les abonnés Stadia Pro, les jeux du moins de juin ont récemment été dévoilés. Au total, quatre jeux sont offerts dont un titre qui fait son entrée sur la plateforme.