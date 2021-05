Epic Games Store : les MEGA Soldes sont de retour !

Epic Games commence très fort la saison des soldes, avec en prime des quêtes pour Fortnite et un jeu AAA offert.

© 2K Sports

Epic Games vient d’annoncer le retour de ses super promotions, baptisées les MEGA Soldes, sur son Epic Games Store. Cela signifie que les joueurs PC pourront découvrir une panoplie de promotions intéressantes pendant près d’un mois. La plupart des jeux présentés par Epic Games dans le trailer d’annonce de ces promotions sont des jeux AAA à succès, comme Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ou encore Oddworld Soulstorm qui est sorti en début d’année. Les promotions vont de -10 % jusqu’à -75 % pour certains jeux, comme Rage 2 par exemple.

Parmi les titres phares soldés, on retrouve :

Assassin’s Creed Valhalla -25 % (44,99€)

Cyberpunk 2077 -20 % (47,99€)

Detroit Become Human -30 % (27,93€)

Godfall -34 % (39,59€)

GTA V Premium Edition -45% (16,49€)

Kingdom Hearts III -33% (40,19€)

Oddworld Soulstorm -20 % (39,99€)

OUTRIDERS -25 % (44,99€)

Red Dead Redemption 2 -33 % (40,19€)

Star Wars Squadrons -30 % (27,99€)

Notez que si vous achetez Kingdom Hearts III avant le 31 mai, trois mois d’abonnement à Disney+ vous seront offerts. De plus, de nouveaux challenges gratuits attendent les joueurs sur Fortnite jouant via le launcher d’Epic Games. Il vous suffit de vous connecter avant le 17 juin pour activer les quêtes, vous n’avez pas de temps limité pour les accomplir et elles vous donneront des éléments cosmétiques si vous les réussissez.

En parallèle, Epic Games a frappé fort pour le jeu gratuit de cette semaine. Comme vous le savez, chaque jeudi sur l’Epic Games Store, un jeu est donné aux utilisateurs et cette semaine il s’agit de NBA 2K21. Il restera gratuit jusqu’au 27 mai prochain. Epic Games n’a pas encore dévoilé quel titre remplacera NBA 2K21 puisqu’il s’agira d’un autre blockbuster, comme le veut la tradition de la chambre forte. En effet, des grosses productions vont se succéder à la place du jeu gratuit de la semaine pendant toute la durée des MEGA Soldes, gardez donc l’œil ouvert.