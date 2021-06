Xiaomi casse une nouvelle fois les prix avec la Mi TV P1

Xiaomi lance une toute nouvelle gamme de téléviseurs en France. La Mi TV P1 se décline en 32, 43, 50 et 55 pouces et offre d’excellentes caractéristiques à prix doux.

© Xiaomi

Après plusieurs tentatives sur le secteur des téléviseurs, notamment avec ses Mi TV 4S ou encore la Mi TV Q1 75″, Xiaomi revient avec une toute nouvelle gamme, baptisée Mi TV P1. Le téléviseur se décline en de multiples tailles, 32 pouces, 43 pouces, 50 pouces et enfin 55 pouces.

HDR10+ et Dolby Atmos sur les 50″ et 55″

En regard de leur prix, les nouveaux téléviseurs de Xiaomi s’offrent des caractéristiques franchement convaincantes. Ainsi, les plus grands modèles de 50 et 55 pouces seront capables d’afficher des contenus en HDR10+ et même en Dolby Vision, des fonctions qu’on retrouve généralement sur des téléviseurs vendus bien plus chers.

Mis à part la taille, tous les modèles partagent sinon la même dalle LCD 4K UHD et la technologie MEMC pour profiter d’une expérience plus fluide. Celle-ci devrait être particulièrement utile puisque la Mi TV P1 ne s’affiche, hélas, qu’à 60 Hz. Mais après tout, on ne peut pas vraiment en demander plus à ce prix. Le design est plutôt élégant avec un cadre très fin et un champ de vision confortable de 178°. La firme ne précise pas la luminosité de l’écran.

À l’intérieur, on pourra compter sur Android TV et son vaste catalogue d’application, qu’il s’agisse de Netflix, Disney+, OCS ou encore Prime Video, ainsi que des fonctions Chromecast associé à l’écosystème de Google.

La Mi TV P1 de Xiaomi est disponible dès à présent sur le Mi Store, la Fnac et Darty. La version 32 pouces démarre à 299€, puis 499€ pour le modèle de 43 pouces, 599€ pour celui de 50 pouces et enfin 699€ pour la version 55 pouces. Notez que si vous achetez la Mi TV P1 en 43 pouces ou 55 pouces d’ici le 11 juillet prochain, Xiaomi vous offre en plus un remboursement de 100€.

