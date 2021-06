Journée mondiale de l’océan : 5 jeux maritimes pour vous rafraîchir

De Subnautica Below Zero à Assassin's Creed Black Flag, choisissez entre une combinaison de plongée ou une tenue de pirate afin de célébrer la journée mondiale de l'océan.

Ce mardi 8 juin marque la journée mondiale de l’océan. Lancée en 1992, cette journée est consacrée à la préservation de nos magnifiques fonds marins. Cela se traduit par des campagnes de sensibilisation, des actions de dépollution ou encore des dons à des associations spécialisées dans la préservation des océans. Pour l’occasion, on vous propose de découvrir 5 jeux sur le thème marin pour célébrer cette journée comme il se doit.

Subnautica Below Zero

Subnautica Below Zero est le dernier jeu du studio Unknown Worlds et le sequel du premier jeu de la franchise sorti en 2018. Dans ce nouvel opus, vous incarnez Robin, qui se rend sur la planète 4546B afin d’enquêter sur les circonstances douteuses de la mort de sa sœur. Entre survie et exploration, le titre vous offre une expérience aussi intense que somptueuse. Les créatures imaginées par les développeurs sont extrêmement bien réalisées, et il en va de même pour l’environnement sous-marin qui possède une richesse visuelle rare. Subnautica Below Zero est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Abzû

Abzû est un jeu proposé par le studio derrière le titre Journey. Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel l’océan est un terrain de jeu et de contemplation incroyable. La faune et la flore sous-marines sont mises à l’honneur avec des graphismes épurés, colorés et reposant. Entre énigmes, exploration et dangers environnants, le gameplay est assez varié pour plaire à une majorité des joueurs, bien qu’il soit plus reposant que le premier jeu de cette sélection. Il a récemment été offert par Sony dans le cadre du Play At Home. Une chose est sûre, Abzû est un titre qui vous donnera envie d’y plonger la tête la première. Le titre est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Beyond Blue

Autre jeu d’aventure, Beyond Blue fait partie de ces odes à nos beaux océans. Vous incarnez une jeune femme du nom de Mirai dont la mission est d’explorer l’étendue sous-marine afin de récolter des informations pour ses recherches. Encore une fois, l’aspect visuel est l’un des points forts de ce titre narratif très immersif. Vous devrez également faire des choix qui bouleverseront le cours de vos recherches et impacteront l’histoire. Inspiré des documentaires diffusés par la BBC, Beyond Blue revêt également un aspect pédagogique et instructif très intéressant. Il est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Sea of Thieves

On quitte l’univers splendide et reposant des fonds marins et on troque sa tenue de plongée contre une tenue de pirate avec le prochain jeu. Il s’agit de Sea of Thieves, l’un des jeux de piraterie les plus populaires de notre époque et proposé par les Xbox Game Studios. Vous devez former votre équipage et partir à l’aventure sur les flots, à la recherche de navires à piller. Cela vous permettra de renforcer votre pouvoir et d’améliorer votre propre artillerie, le tout en combattant des monstres marins légendaires qui vous donneront du fil à retordre. Sea of Thieves est disponible sur Xbox One, Xbox Series et PC.

Assassin’s Creed IV : Black Flag

On fait un petit bond dans le passé avec Assassin’s Creed IV : Black Flag. Sorti en 2013, Black Flag vous plonge directement dans l’âge d’or de la piraterie, dans les caraïbes du 18ème siècle. Entre infiltration et aventure, l’un des éléments indissociables du gameplay de Black Flag est la navigation en bateau. C’est un titre à l’environnement vaste et riche avec un aspect immersif sans pareil. Si vous y avez déjà joué par le passé, il est temps de vous remettre à ce jeu iconique de la franchise. Le titre est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Bonus : Disney Magic Kingdom

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’océan, Gameloft lance une opération spéciale destinée à lever des fonds pour la préservation des océans. Cela se passe dans le jeu Disney Magic Kingdom qui accueille un événement spécial “Le Monde de Dory”. La campagne dure du 3 au 18 juin prochain et est en collaboration avec l’association Ocean Conservancy. Pour chaque pack “Destinée du requin-baleine” acheté, 5,99€ seront reversés à l’association. Le pack en lui-même est vendu au prix de 7,99€. N’hésitez donc pas à faire un petit geste pour la planète si vous êtes déjà un amateur du jeu. Disney Magic Kingdom est disponible sur iOS, Android et Windows Phone.