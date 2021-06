Sony WF-1000X M4, une nouvelle référence pour vos oreilles

L'été approche et Sony en profite pour annoncer ses tous nouveaux écouteurs totalement sans-fil. Voici les Sony WF-1000 M4 (ou Mark 4 pour les intimes).

© Sony France

Il y a quelques années, quand étaient sortis les tous premiers Sony WF-1000X à l’IFA, la firme japonaise avait marqué les esprits. Malheureusement, ils étaient sortis bien trop tôt et les technologies n’étaient pas encore prêtes pour un usage au quotidien. Depuis, on a eu les WF-1000X M3 qui sont devenus une excellente référence.

Dans tous les cas, après un excellent WH-1000X M4, Sony profite de l’été pour annoncer ses tous nouveaux écouteurs true wireless, les WF-1000X M4. Oui, Sony n’a toujours pas fait d’effort autour du nom de ses produits mais quelque part, à notre plus grande surprise, on s’en sort.

Un nouveau design

Une des choses que l’on remarquera dès le début, c’est le design qui change du tout au tout. Il y avait encore un air de famille entre les WF-1000X et les WF-1000X M3, ce n’est plus le cas avec les WF-1000X M4. Ces derniers proposent un volume réduit de 10% par rapport à ses prédécesseurs. Idem pour le boitier qui se voit réduire de 40%, ce qui va lui permettre de se glisser dans tous les poches bien plus facilement.

Sony oblige, on retrouve les contrôles tactiles mais à la différence des WF-1000X M3, le nouveau design permet des contrôles sans erreur puisque quasiment toute la surface est tactile, ce qui permet d’éviter les ratés. Et enfin, petit changement qui a son importance, surtout pour les sportifs, les WF-1000X M4 sont certifiés IPX4.

Une réduction de bruits plus efficace encore

Par rapport à ses prédécesseurs, les nouveaux WF-1000X M4 apportent un tout nouveau processeur V1 qui, comme certains concurrents, intègre non seulement le processeur de réduction de bruits des WF-1000X M3, le QN1e mais aussi la connexion Bluetooth. En parlant de connexion Bluetooth, on notera qu’on est en version 5.2 pour permettre une connexion simultanée de chacun des écouteurs avec le smartphone et que les nouveaux écouteurs de Sony sont compatibles Fast Pair d’Android. Pratique.

Le tout apporte une technologie de réduction de bruits encore plus efficace. Mais ce n’est pas tout puisque les WF-1000X M4 proposent des embouts à mi-chemin entre l’embout en silicone et celui en mousse à mémoire de forme. Ces embouts sont en polyuréthane et permettent une meilleure tenue tout en étant très efficace en isolation passive. 2021 oblige, Sony propose désormais dans son application un test des embouts. Côté annulation de bruits active, Sony promet une plus grande efficacité contre le vent et surtout une retransmission du son ambiant plus naturel, comme le propose un certain constructeur américain avec ses écouteurs blancs.

Un son premium

Les WF-1000X M3 étaient connus pour proposer une excellent son. C’est ce qu’on retrouve avec les WF-1000X M4. Encore une fois, les nouvelles technologies sont intégrés dans le processeur V1 pour proposer un son plus clair et une plage de fréquences plus large. Et si on retrouve des technologies connues comme le DSEE Extreme qui permet d’upscaler la qualité de la musique, les WF-1000X M4 sont les premiers écouteurs certifiés Hi-Res Audio Wireless via le codec LDAC.

Mais ce n’est pas tout, Sony a fait de gros efforts au niveau des appels avec un son claire et limpide, tout cela grâce non seulement aux micros mais aussi à un capteur de conduction osseuse. Le tout ensemble permet d’atteindre une qualité en appel sans précédent.

De nouvelles fonctions pour le quotidien

Si les performances ont été améliorées, les fonctions du quotidien n’ont pas été oublié. Le but de Sony étant de permettre une meilleure utilisation des écouteurs sans forcément y toucher. Du coup, si les WF-1000X Mark 4 supportent toujours les assistants personnels comme Google Assistant, Alexa ou encore Siri, on apprécie particulièrement la fonction Speak-to-Chat qui permet au casque de reconnaître automatiquement la voix de l’utilisateur et donc de diminuer automatiquement la source audio pour laisser l’utilisateur engager une conversation normale. Pratique.

Selon Sony, les WF-1000X M4 proposent une autonomie de 8h avec annulation de bruits active (12h sans). Le boitier, compatible avec la recharge sans-fil, propose deux recharges pour un total de 24h. A noter que 5 minutes de recharge permet d’avoir une heure d’utilisation.

Prix et disponibilité

Disponible en deux coloris dès ce mois de juin 2021, les Sony WF-1000X M4 sont au prix officiel de 280 euros.