Les Sony WF-1000XM4 sont (enfin) là, voici où les acheter au meilleur prix

Les Sony WF-1000X M4 sont disponibles, voici où les acheter au meilleur prix chez les différents marchands.

Les Sony WF-1000X M4 dans leur boite // Crédits : JDG

Après de nombreuses rumeurs, c’est finalement ce mardi 8 juin que Sony a levé le voile sur ses nouveaux écouteurs True Wireless : les Sony WF-1000X M4, qui succèdent donc au WF-1000X M3. Pour ses écouteurs, Sony conserve donc la même nomenclature que sur ses casques audio WH-1000X M3 puis WH-1000X M4. Cette nouvelle édition apporte de nombreuses nouveautés tout en conservant l’excellente base des prédécesseurs. Ils disponibles dès aujourd’hui au tarif recommandé de 280 euros tout rond et vous pouvez déjà passer commande chez plusieurs marchands que vous trouverez dans le tableau ci-dessous.

Réduction de bruit améliorée

Contrairement à ce que laisse penser leur nom, les WF-1000X M4 sont donc la troisième itération des écouteurs de Sony. Ils viennent après les 1000X et les 1000X M3, avec cette nouvelle cuvée, Sony vient parfaire une copie déjà très engageante et cela commence l’intégration d’un nouveau processeur audio, baptisé V1 qui remplace la puce QN1e, mais aussi de nouveaux “drivers” au diaphragme plus flexible pour une annulation de bruit encore plus efficace. L’annulation de bruit s’améliore particulièrement dans les fréquences basses, ce qui correspond aux véhicules (les avions notamment), mais tout le spectre de fréquences en profite aussi, y compris sur les voix humaines. Les 1000X M3 proposant déjà l’un des meilleurs ANC du marché, les M4 conserveront à coup sûr cette place.

La réduction passive a aussi été améliorée avec de nouveaux embouts en polyuréthane. Non seulement le matériau est plus stable (et confortable) et en plus il atténue mieux les sons extérieurs. La forme de ces derniers a également été revue pour mieux boucher le conduit auditif et, de fait, rendre l’isolation passive de meilleure facture tout en permettant un meilleur maintien. Trois tailles d’embouts sont disponibles dans la boîte et elles devraient convenir à toutes les oreilles. Sony propose de plus dans son app la possibilité d’analyser justement “l’étanchéité” de l’embout dans le conduit auditif pour s’assurer que tout est parfait. Le mode transparence reste évidemment de la partie pour pouvoir entendre lorsque c’est nécessaire.

Encore plus de son

Sans surprise, Sony promet également des améliorations sur l’audio sens strict grâce aux nouveaux drivers. Sony fait simple : “le son a été amélioré sur toutes les fréquences”, rien que ça. Rappelons toutefois que la signature audio de Sony reste bosseuse, ce qui se confirme dans notre test des WF-1000X M4. Quoi qu’il en soit, les écouteurs prennent en charge les codecs audio Hi Res et LDAC. On n’en attendait pas moins.

À notez que les écouteurs se connectent via Bluetooth 5.2, les deux écouteurs communiquent donc avec l’appareil utilisé ce qui a pour effet de réduire la latence des évite les désynchronisations et les interférences lors de leur utilisation.

Ergonomie et autonomie

Les 1000XM3 étaient critiqués pour leurs imposants boîtiers et Sony a entendu les complaintes en revisitant le facteur de forme du boîtier et des écouteurs. Le volume du premier a été réduit de plus de 40% selon Sony, tandis que celui des seconds l’est de 10%. C’est une nette amélioration sur le plus gros défaut des 1000X M3. Notez au passage que le boîtier est également compatible avec la recharge sans fil Qi.

Pour ce qui est de la batterie justement, Sony annonce 8 heures de fonctionnement sur une seulement avec l’ANC enclenché (2 heures de plus qu’avant), et 12 heures sans lui. Le boîtier est capable de recharger entièrement les écouteurs une fois pour un total de 16 ou 24 heures d’écoute. C’est satisfaisant et en légère hausse par rapport au modèle précédent.

Contrôle tactile… et vocal

Pas de changement sur les contrôles avec toujours une surface tactile comme principal mode d’interaction pour les écouteurs : vous pourrez modifier la réduction de bruit, changer de piste et ajuster le volume. Un raccourci tactile est disponible pour la fonction que vous souhaitez, il suffira de le paramétrer dans l’application.

Les écouteurs sont également certifiés IPX4, c’est-à-dire qu’ils sont résistants à l’eau et à la sueur, mais qu’ils ne sont en revanche pas étanches. Vous ne pourrez pas vous baigner avec, mais si vous faites votre footing sous la pluie, cela ne posera pas de problème. Comme précédemment, les écouteurs sont compatibles et optimisés pour Google Assistant et Alexa.

Sony a d’ailleurs travaillé ses micros pour améliorer la compréhension par les robots… et les humains. Selon nos tests, les écouteurs se montrent particulièrement performants lors de communications téléphoniques. C’est évidemment un bon point. Les WF1000X M4 sont disponibles dès aujourd’hui au prix officiel de 280 euros. Ils sont disponibles en deux coloris : silver ou noir.

Quelles sont les alternatives ?

Les WF-100W M4 étant des écouteurs true wireless haut de gamme avec réduction de bruit active, ils viennent se confronter aux autres grands noms du marché. Cela commence par les AirPods Pro évidemment qui restent toujours les écouteurs haut de gamme à choisir si vous possédez un iPhone et de manière plus générale, des produits Apple.

Les 1000X M4 sont également en concurrence avec les Jabra Elite 85t qui offrent peu ou prou les mêmes prestations ainsi que les Sennheiser Momentum True Wireless 2. Enfin, vous pouvez aussi opter pour les 1000XM3 qui restent des écouteurs très solides, et qui sont désormais sensiblement moins chers que les nouveaux modèles.