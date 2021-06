Amazon : des employées dénoncent plusieurs cas de harcèlement au travail

Selon une récente enquête publiée par le site Business Insider, plusieurs employées de la branche Prime d’Amazon auraient rapporté des cas de harcèlement et d’inégalités au sein de l’entreprise.

© Journal du Geek

L’information vient du média Business Insider, et elle est édifiante. Dans une lettre interne provenant des ressources humaines de l’entreprise, plusieurs témoignages anonymes dénoncent les mauvais traitements réservés aux employées féminines d’Amazon Prime. Sans s’y limiter, le document mentionne ainsi des faits de harcèlement, mais aussi des opportunités d’évolution inégales entre les hommes et les femmes travaillant pour l’entreprise américaine. L’auteur de la lettre, dont l’identité a été vérifiée par Business Insider, mais qui a préféré rester anonyme, évoque ainsi une culture d’entreprise dans laquelle les femmes se retrouvaient régulièrement négligées pour des promotions, humiliées, et mise à l’écart. Plus tôt cette année, Business Insider rapporte aussi le dépôt de cinq plaintes émanant de femmes travaillant dans l’entreprise, faisant toutes référence à des situations de discriminations raciales, sexuelles, mais aussi de harcèlement. L’ensemble des plaintes auraient été adressées à Kristen Puchek, l’ancienne responsable de l’équité et de la diversité et de l’inclusion au sein de l’entreprise.

Contacté par The Verge, un porte-parole de l’entreprise a simplement indiqué que “ces allégations ne reflètent pas la culture d’Amazon ou de l’équipe Prime”, rappelant notamment que la représentation des femmes au sein des équipes de la firme américaine avait largement augmenté ces dernières années. Amazon a également précisé que 18 femmes avaient été promues au cours de l’année dernières au sein des équipes Prime, et que les équipes de direction s’étaient “fixées des objectifs ambitieux pour poursuivre les progrès de notre organisation, tels que doubler le nombre de femmes occupant des postes de direction”.