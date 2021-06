Les parcs Disneyland vous ouvrent leurs portes et vous dévoilent leurs secrets… sans que vous n'ayez à bouger de votre canapé.

© LauraTara / Pixabay

Si vous êtes le genre de personne à n’avoir jamais cru à la « magie de Disney », alors cette nouvelle série documentaire est faite pour vous. Disney+ vous proposera dès le 16 juillet de découvrir l’envers du décor des parcs de la firme dans un docu-série intitulé « Les coulisses des attractions ». Chaque épisode sera dédié à l’un des iconiques attractions des parcs Disney à travers le monde. On peut notamment citer La tour de la terreur, Space Moutain, La maison hantée ou encore Star Tours. Certaines des attractions présentées ne vous seront pas familières puisqu’elles ne sont pas disponibles en France, notamment Jungle Cruise. Mais ce n’est pas tout puisque certains autres lieux seront présentés, tels que les châteaux ou encore les hôtels.

Comme son nom l’indique, la série vous montrera les coulisses de ces attractions avec des images inédites de leur fonctionnement et de leurs origines. Pour cela, Disney+ vous réserve également des extraits d’interviews du fameux Walt Disney, le génie à l’origine de cet empire. En ce qui concerne les invités, on retrouvera également Bob Weis, Jeanette Lomboy, Kim Irvine, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Scot Drake, Carmen Smith et Joe Rohde. Ce sont tous des anciens ou actuels employés de la branche « Imagineering », qui s’occupe de la création du scénario, de la conception et de la supervision des parcs Disney.

La série en VO est narrée par Paget Brewster, que vous avez sûrement déjà vu à l’œuvre dans la série télévisée Esprits Criminels, dans le rôle d’Emily Prentiss. Chaque épisode durera 20 minutes et ils seront au nombre de dix au total. Disney+ est accessible avec un abonnement à 8,99€ par mois ou 89,90€ par an.