Avec iOS 15, Apple renforce encore la protection des données utilisateurs

Dévoilée pendant le WWDC, la mise à jour iOS 15 devrait apporter avec elle pas mal de nouveautés, à commencer par le renforcement de ses mesures en matière de confidentialité.

Avec iOS 14.5, Apple avait déjà frappé un grand coup concernant les données personnelles, au point de se mettre à dos le géant Facebook. Cette semaine, c’est pendant le WWDC que la marque à la pomme a levé le voile sur son nouvel iOS 15. Dans la lignée des mesures annoncées depuis quelques mois, l’entreprise américaine a ainsi annoncé plusieurs mesures destinées à renforcer la protection de la vie privée.

Dans Mail notamment, la Pomme empêchera désormais l’envoi de pixels invisibles, utilisés par certains expéditeurs pour savoir quand et combien de fois le destinateurs a ouvert leur message par exemple, mais aussi pour récupérer leur adresse IP. L’utilisation de la reconnaissance faciale et vocale sera désormais accessible par défaut en mode local, et ne nécessitera aucune connexion Internet. De son côté, iCloud+ proposera désormais l’outil Private Relay, permettant de chiffrer son activité en ligne. L’option “masquer mon email” et la prise en charge des vidéos sécurisées HomeKit seront aussi ajoutées au service. Pour rappel, ce dernier sera facturé entre 1$ et 10$ par mois, selon le nombre de caméras sécurisées HomeKit (0,99$ pour une seule caméra et 50 Go de stockage, 9,99$ pour 2 To et un nombre illimité de caméras).

En marge de ces nouveautés, plusieurs outils supplémentaires seront également implémentés à des fins d’utilisation et de développement, a annoncé l’entreprise dans un communiqué. L’option partage de position actuelle permettra désormais d’autoriser une seule fois leur localisation avec une application tierce.