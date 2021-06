Surfshark : le VPN haut de gamme casse les tarifs généreusement

Si vous cherchez à vous équiper d’un bon VPN à petit prix, n’allez pas plus loin, ce deal Surfshark vous attend.

De nos jours, de plus en plus de procédures nécessitent que l’on se serve d’Internet. Que ce soit pour le travail, les loisirs, les achats ou les démarches administratives, le net est devenu le lieu où tout se fait. Seulement voilà, cela induit aussi un certain nombre de risques, comme celui de voir ses données personnelles piratées et utilisées à des fins frauduleuses.

Pour éviter que ce genre d’incident ne se produise, vous pouvez faire appel à des VPN. Les logiciels VPN offrent de nombreux avantages, à commencer par le chiffrement de vos informations de navigation et la dissimulation de votre adresse IP afin que personne ne puisse avoir accès à vos données ou à votre identité. Surfshark VPN fait partie des plus réputés et il propose aujourd’hui une offre promo très intéressante à moins de 50€ pour deux années d’abonnement.

Pourquoi vous devriez choisir Surfshark

Si vous êtes déjà un peu familier du monde des VPN, vous connaissez sûrement Surfshark. Ce logiciel est effectivement très répandu car il est très qualitatif. Surfshark chiffre vos données de navigation selon la norme avancée AES de 256 bits, ce qui est optimal.

De la même façon, ce logiciel masque votre adresse IP pour vous rendre anonyme sur le net. Cette protection est efficace chez vous, mais aussi sur les réseaux publics, qui sont souvent source de danger. Mais Surfshark ne s’arrête pas en si bonne route. Si ce VPN vous procure une sécurité complète, il vous propose aussi de profiter de fonctionnalités supplémentaires.

Parmi ces options, on retrouve le contournement des géo-blocages. En effet, Surfshark dispose de plus de 3 200 serveurs répartis dans plus de 60 pays. Grâce à cette couverture géographique et la puissance de ses serveurs, vous pourrez donc débloquer les contenus du monde entier en simulant une nouvelle localisation. Que vous vouliez avoir une adresse IP suisse, belge, française, américaine (…), c’est possible en un clic. Vous pourrez ainsi accéder aux catalogues Netflix étrangers, sites web ou les chaînes de télévision internationales où que vous soyez.

De plus, l’application de Surfshark s’adapte sur tous vos appareils (ordinateurs, smartphone, tablette, TV connectée) et vous pourrez connecter un nombre infini de dispositifs afin de vous protéger sans limite. Sachez que vous ne rencontrerez aucun problème avec Surfshark puisque son service client est accessible 24h/24 et 7j/7. Vous en conviendrez, tout cela a de quoi séduire.

Un abonnement à 2,05€ par mois au lieu de 10,65€

Si nous vous parlons de Surfshark, c’est que ce VPN est actuellement en promotion. En effet, Surfshark vous propose en ce moment une réduction assez impressionnante qui rend sa qualité de services encore plus attractive.

L’abonnement 24 mois bénéficie d’une remise immédiate de 81%. De cette manière, la facture totale s’élève à 49,14€ contre 255€ hors remise. Ainsi, le VPN ne revient plus qu’à 2,05€ par mois et non 10,65€ par mois avec le tarif normal. Plus de 8€ d’économie chaque mois, c’est assez énorme, et cela représente plus de 200€ d’économies sur la période totale de l’abonnement.

Si cela ne suffit pas à vous convaincre, sachez que Surfshark propose à tous ses clients une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Durant cette période, vous pourrez donc annuler votre souscription sur simple demande auprès du service client. Aucune justification ne vous sera demandée et vous serez intégralement remboursé.

Vous pouvez donc essayer Surfshark sans plus attendre et sans prendre aucun risque, en profitant de cette offre inédite.

