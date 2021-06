Avec iOS 15, Apple affine son plan pour draguer les utilisateurs Android

Alors que de nombreux utilisateurs d’iPhone ont décidé de passer sur Android l’année dernière, Apple cherche à inverser la tendance avec une nouvelle version de « Move to iOS ».

Hardik Sharma / Unsplash

En début de semaine, Apple a dévoilé la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone, iOS 15. Au milieu des nombreuses fonctions apportées par cette nouvelle itération majeure d’iOS, Apple a glissé une subtile nouveauté afin d’attirer les utilisateurs de smartphones Android dans son giron.

L’application « Move to iOS », introduite par Apple en 2015 et disponible sur le Play Store, va ainsi avoir droit à quelques modifications. Elle permettait déjà de synchroniser ses contacts, ses messages, ses photos/vidéo, ses calendriers et ses informations de messageries, mais Apple a visiblement estimé que ce n’était pas suffisant.

Ainsi, « Move to iOS » permettra désormais de transférer simplement ses fichiers, dossiers et albums photo sur un nouvel iPhone depuis un smartphone Android, note MacRumors. Les paramètres d’accessibilité seront également pris en compte, et Apple a même eu l’idée d’afficher un QR code vers « Move to iOS » à la configuration d’un nouvel iPhone afin de faciliter au maximum l’expérience pour un utilisateur Android qui souhaiterait virer de bord.

Suffisant pour inverser la tendance ?

Reste à voir si cela sera suffisant pour convaincre les utilisateurs d’appareils Android de sauter le pas… et surtout de rééquilibrer la balance. L’an dernier, près de 26% d’utilisateurs d’iPhone auraient cédé aux sirènes d’Android, comme on a pu l’apprendre au cours du procès opposant Apple à Epic Games.

En ce qui concerne cette nouvelle version de « Move to iOS » pour Android, elle sera distribuée en même temps que la version finale d’iOS 15, au cours de l’automne. iOS 15 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, mais les plus impatients pourront toujours se ruer sur la bêta publique, qui sera lancée le mois prochain.