Une Lamborghini Sián FKP 37 grandeur nature fabriquée avec plus de 400 000 éléments LEGO !

Lamborghini, en collaboration avec LEGO, a construit une réplique grandeur nature de la Lamborghini Sián FKP 37, en utilisant plus de 400 000pièces LEGO Technic !

© LEGO

Faisant suite au lancement de la Lamborghini Sián FKP 37 en LEGO Technic à l’échelle 1:8, ce modèle grandeur nature est une réplique de la supersportive italienne en édition limitée à une échelle bien plus grande. À l’aide de 154 types de pièces LEGO différents, dont 20 ont été spécifiquement moulés pour ce projet, ce modèle de 2200 kg reproduit le design unique de la Lamborghini Sián jusque dans les moindres détails, reprenant les dimensions exactes de la voiture avec une précision au millimètre.

Les deux sociétés ont uni leurs forces et constitué une équipe de 15 de leurs designers, ingénieurs et techniciens. Au total, ils ont consacré 8660 heures pour le travail de développement et la construction. Le châssis aux proportions parfaites est identique à celui de la véritable Sián avec ses 4980mm de long, 2101mm de large et 1133mm de haut. Les panneaux de carrosserie sont composés d’un tissu à la trame complexe d’éléments LEGO Technic hexagonaux interconnectés sur mesure. Ces derniers ont été réalisés en hommage à la forme hexagonale qui fait partie intégrante du langage de Lamborghini en matière de design.

Les experts du groupe LEGO ont fait un clin d’œil au nom Sián, qui désigne un «clignotement» ou un «éclair» en dialecte bolognais. Ils ont ainsi veillé à ce que les phares, entièrement constitués d’éléments Technic, ainsi que l’éclair qui clignote le long de la carrosserie, reflètent la façon dont les phares en «Y» et les feux arrière de la Sián s’allument et s’éteignent. Le soin du détail se poursuit jusque dans le cockpit avec un volant construit en briques, décoré de l’emblème Lamborghini et du drapeau italien, mais aussi les commandes du tableau de bord et les sièges-baquets en LEGO.

Il s’agit du premier modèle à grande échelle du groupe LEGO à afficher un revêtement de couleur UV avec un effet pinceau. La couleur, qui correspond au modèle LEGO Technic à l’échelle 1:8, a été appliquée par l’atelier de peinture de Lamborghini.

Le set LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 est quand à lui disponible au prix de 379,99 euros et comprend 3696 pièces. La voiture déborde de détails tels que la boîte à 8 vitesses avec palettes de changement de vitesse mobiles, le moteur V12 avec pistons mobiles et les 4 roues motrices. Le volant peut être utilisé pour diriger la voiture, et les suspensions avant et arrière peuvent être ajustées. À l’instar de la véritable voiture de sport, ce modèle miniature dispose des célèbres portes à ouverture papillon. Le set Lamborghini Sián FKP 37 est constructible à l’échelle 1:8, et mesure plus de 13 cm de haut, 60 cm de long et 25 cm de large.

