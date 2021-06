E3 2021 : Capcom détaille le contenu de sa conférence

Capcom a également révélé l’heure exacte de sa présentation pour l’E3 2021, qui aura lieu le 14 juin à 22h30.

À seulement quelques jours de l’E3 2021, de plus en plus de studios teasent le contenu de leur futures présentations. Après Devolver Digital, entre autres, c’est au tour de Capcom de se prendre au jeu. Sur Twitter, l’entreprise a déclaré que sa conférence se concentrera sur le titre The Great Ace Attorney Chronicles, attendu pour le 27 juillet, ainsi que Monster Hunter Stories 2, attendu pour le 9 juillet. Mais ce n’est pas tout puisque Capcom nous réserve également des annonces concernant les jeux récemment sortis Resident Evil Village et Monster Hunter Rise.

Join us for the Capcom showcase at #E32021 for news on our latest games lineup, including: 🗯 The Great Ace Attorney Chronicles

🥚 Monster Hunter Stories 2

🐉 Monster Hunter Rise

🏰 Resident Evil Village 📅 June 14 @ 2:30pm PDT pic.twitter.com/X1K882Ew8f — Capcom USA (@CapcomUSA_) June 8, 2021

En ce qui concerne Monster Hunter Rise, lors du dernier événement spécial dédié, Capcom a dévoilé un calendrier des mises à jour et des quêtes événements à venir jusqu’au mois d’août. Quant à Monster Hunter Stories 2, nous allons probablement avoir un aperçu d’une vidéo de gameplay inédite et avoir plus de détails sur les spécificités du jeu.

Pour Resident Evil Village, qui est sorti le 7 mai dernier et connaît déjà un franc-succès, Capcom donnera sûrement des nouvelles du mode mercenaire qui a fait son retour dans ce huitième opus. On peut également s’attendre à des nouvelles du jeu multijoueur Resident Evil RE : Verse. Alors qu’il devait accompagner gratuitement Resident Evil Village, il a finalement été retardé avec une sortie prévue pour cet été, sans plus de précision.

Pour rappel, la conférence de Capcom aura lieu le lundi 14 juin à 23h30 (heure française). Si vous souhaitez connaître le détail des autres conférences de l’E3, n’hésitez pas à jeter un oeil au programme officiel.