Pixel Fold : le smartphone pliant de Google débarque bientôt, mais il ne sera pas seul…

D’après des sources coréennes, l’écran du futur Pixel Fold entrera en production au mois d’octobre, et il sera signé Samsung.

@WaqarKhanHD

Cela fait pratiquement un an que l’on parle d’un soi-disant smartphone pliant en préparation du côté de Mountain View. Google aurait bien des plans en la matière, si l’on en croit ce nouveau leak.

Selon The Elec, la présentation de ce fameux Pixel Fold devrait bien se faire d’ici la fin de l’année. Le média a pu mettre la main sur une feuille de route de Samsung concernant des dalles flexibles à destination de plusieurs constructeurs. Google aurait porté son dévolu sur une dalle flexbile de 7,6 pouces se repliant vers l’intérieur, si l’on en croit ce leak.

Samsung devrait fournir Google, Xiaomi et Vivo

Après les avoir intégré à ses propres smartphones pliants, dont le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold 2 et, prochainement, le Galaxy Z Fold 3, la firme sud-coréenne s’apprêterait à proposer à d’autres marques ses fameuses dalles flexibles Ultra Thin Glass. Celles-ci ont la particularité d’offrir un toucher s’apparentant à celui d’un écran en verre, bien loin des écrans en plastique que l’on a pu voir sur d’autres smartphones pliants.

Ces écrans devraient entrer en production au mois d’octobre, ce qui signifie que la firme de Mountain View pourrait démarrer la production de son premier smartphone pliant à ce moment-là. Même s’il ne devrait pas sortir dans la foulée, on peut s’attendre à ce que Google dévoile son Pixel Fold au mois d’octobre, au cours de sa conférence Made by Google durant laquelle la firme devrait également lever le voile sur le Pixel 6.

Il faut également s’attendre à de nouveaux smartphones pliants dotés d’un écran similaire chez Xiaomi et Vivo à peu près à la même période, précise The Elec. Grâce aux écrans de Samsung, la bataille des smartphones pliants va enfin pouvoir commencer, de quoi rendre ce type de produit plus accessible pour le commun des mortels.