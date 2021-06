Un an après avoir lancé sa nouvelle gamme Nord, le constructeur chinoix revient avec un excellent rapport qualité-prix, voici le OnePlus Nord CE 5G.

© OnePlus

L’année dernière avec la gamme Nord, OnePlus avait opéré un changement de direction qui en avait surpris plus d’un. En effet, le constructeur chinois avait opté une sorte de retour aux sources pour proposer le meilleur smartphone possible dans un prix ultra contenu. Cette année, voici donc le nouvel OnePlus Nord CE 5G, nouveau rapport qualité-prix du constructeur et pour ceux qui se le demandent, CE, c’est pour Core Edition.

L’écran et la photo

Comme son prédécesseur, on retrouve un écran plat sur le OnePlus Nord CE 5G avec une diagonale de 6,43 pouces. La définition est toujours du Full HD+ avec le support du HDR10+ et surtout un taux de rafraîchissement de 90Hz. On retrouve également la dalle Fluid AMOLED qui permet aussi de réduire près de 40% des lumières bleues. Exit le double appareil photo en façade pour un seul et unique appareil. Côté finition, on retrouve bien évidemment un dos en verre avec deux coloris des plus réussis, un gris-argent et un bleu turquoise.

Pour le bloc photo arrière, il est composé de trois appareils photo. On a donc un appareil photo principal avec un objectif grand-angle, la stabilisation optique et un capteur de 64 Mégapixels, un ultra grand-angle avec un capteur de 8 Mégapixels et un noir & blanc avec un capteur de 2 Mégapixels.

Les caractéristiques du OnePlus Nord CE 5G

Du côté technique, c’est maintenant un processeur Qualcomm Snapdragon 750G. Avec cette gamme de SoC, pas de mauvaises surprise, il ne fera pas défaut au quotidien et est capable de tout gérer sans sourciller. Oui, ce n’est pas un SoC haut de gamme comme sur les OnePlus 9 mais dans l’expérience utilisateur, cela ne se verra pas. A côté, on retrouve 6Go, 8Go ou 12Go de RAM, 128Go ou 256Go de mémoire interne en UFS 2.1, une batterie de 4500mAh avec une recharge rapide Warp Charge 30T Plus et bien évidemment Android 11 avec Oxygen OS 11. On notera enfin le retour du port jack 3,5mm et aussi la sortie USB-C en USB 2.0, une des petites concessions pour arriver à un prix contenu.

OnePlus Nord CE 5G Écran - Ecran Fluid AMOLED de 6,43"

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- 3D Corning Gorilla Glass 5

- Certification HDR10+

- 90Hz

- Format 20:9

- Occupation de 92,7%

- Ambiant Display

- sRGB et DCI-P3

- Mode Lecture

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 750G

- Adreno 619 Mémoire - 6Go, 8Go ou 12Go de RAM LPDDR4X

- 128Go ou 256Go stockage UFS 2.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Charcoal Ink

- SilverGray

- Blue Void

- Dos en verre

- Contour en plastique

Appareil Photo - Triple appareil photo au dos :

- Appareil principal : 64 Mégapixels, 26mm F1.79

- Appareil ultra grand-angle : 8 Mégapixels, 119°, F2.25

- Appareil noir&blanc : 2 Mégapixels F/2.4



- Autofocus PDAF + LAF

- Zoom numérique x2

- Technologie UltraShot

- Technologie AI Smart Pet

- Mode nuit NightScape 2.0

- Super Resolution + HDR

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p à 30fps ou 60fps et Ultra HD 2160p à 30fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps



- Appareil frontal grand angle

- Capteur Sony IMX471 16 Mégapixels, 26mm, F2.45

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 4K à 30fps ou 60fps

- Timelapse Audio - Haut-parleur mono

- Prise jack 3,5mm Batterie - Batterie de 4500 mAh

- Warp Charge 30T (30W, 0-70% en 30 min)

Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 5

- 4G et 5G

- Double nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- Oxygen OS 11 Taille et Poids - 159,2 × 73,5 × 7,9 mm

- 170 grammes Prix de lancement - 299 euros (128Go + 6Go)

- 329 euros (128Go + 8Go)

- 399 euros (256Go + 12Go) Date de Disponibilité - 17 Juin 2020

Prix et Disponibilité

Le OnePlus Nord CE 5G sera disponible dès ce 17 juin 2021 à partir de 299 euros dans sa version 128Go+6G, pour aller jusqu’à 399 euros en 256Go+12Go. Donc oui, OnePlus persiste et signe pour proposer un excellent rapport qualité-prix.