Apple voulait présenter un certain “MacBook Pro M1X” lors de la WWDC 2021

Si les rumeurs pointaient vers la présentation d’un nouveau MacBook Pro lors de la WWDC 2021, il n’en fut rien. Apple a préféré miser sur une édition classique — sans annonce matérielle d’aucune sorte — durant laquelle elle a présenté les dernières versions de systèmes d’exploitation, d’iOS/iPadOS 15 à watchOS 8 en passant par macOS Monterey.

Néanmoins, il semblerait qu’Apple ait bien eu l’intention d’y présenter un nouveau MacBook Pro. En fouillant dans les métadonnées de la vidéo d’Apple sur YouTube, des internautes ont pu mettre la main sur les tags utilisés par la firme. Surprise : on y retrouve des références à un certain « MacBook Pro M1X », ou à la puce « M1X ».

OK OK OK

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021