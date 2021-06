Pour doubler Apple et Google, Facebook va lancer une montre connectée

Facebook confirme son projet de montre connectée. Celle-ci disposerait de deux caméras, et serait liée aux futures lunettes de réalité augmentée de la firme.

© Obi Onyeador / Unsplash

Facebook a beau être avant tout célèbre pour ses réseaux sociaux, dont un premier éponyme, mais aussi Instagram ou encore WhatsApp, l’entreprise place parfois un pied dans le secteur du hardware. C’est notamment dans cette optique que la firme fondée par Mark Zuckerberg avait racheté Oculus, spécialiste du casque VR, en 2014, un achat qui lui aurait coûté pas moins de 3 milliards de dollars.

Cette fois, il s’agirait de lancer un produit en son nom propre, une « Facebook Watch ». Selon The Verge, la montre connectée serait avant tout dédiée à une utilisation sociale sur Facebook et Instagram. On y retrouverait deux capteurs photo, dont un à l’avant, et un… à l’arrière. Ainsi, la montre pourrait se transformer en mini-caméra capable d’être dégainée en un clin d’oeil. On y retrouverait également différents capteurs dédiées à la santé, et la montre serait vendu dans les 400 dollars, en opposition à l’Apple Watch. Elle pourrait être lancée dès cet été.

Un premier pas avant les lunettes connectées

Cette montre connectée serait surtout destinée à être reliée, un jour, à des lunettes de réalité augmentée signées Facebook. « Nous avons dit que nous voulions des lunettes de réalité augmentée qui soient vraiment utiles – nous investissons dans des technologies qui feront que cette interaction sera plus naturelle et intuitive » a ainsi expliqué Andrew Bosworth, président en charge de la réalité virtuelle et augmentée chez Facebook, en réponse à The Verge. Néanmoins, il ne précise pas quand ce produit verra le jour, et indique simplement que « nous en dirons plus quand nous serons prêts. »