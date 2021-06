Cet écran gamer à la configuration parfaite profite d’une promo parfaite

Très jolie réduction sur l'écran gaming Lenovo G27q-20 chez Cdiscount aujourd'hui. Si vous aviez besoin d'un écran pour jouer et travailler, c'est celui qu'il vous faut.

L’écran PC Lenovo G27q-20 a vraiment tout pour plaire. Tellement qu’il est normalement commercialisé à 399,99 euros. Mais aujourd’hui Cdiscount le propose avec une très belle réduction de 100 euros pour le faire tomber à 299 euros donc. C’est un excellent prix pour cet écran gaming extrêmement polyvalent : 27 pouces, WQHD et 165 Hz, c’est un parfait équilibre pour la bureautique et le jeu. Il pourra ainsi vous accompagner du matin au soir, et du soir au matin, que vous soyez en télétravail ou en train de jouer.

Lenovo G27q-20 : tout ce qu’il faut là où il faut

Dans le détail, le Lenovo G27q-20 est un moniteur PC de 27 pouces (68,6 cm de taille d’écran en diagonale) qui offre une belle résolution WQHD de 2560 × 1440 pixels ou “2K”. Cette diagonale permet de profiter d’une belle surface d’affichage pour vos yeux et la définition permet également d’afficher plus de contenu sur votre écran. C’est assez pratique dans un contexte de télétravail où l’on peut ainsi plus facilement placer deux fenêtres côte à côte sans trop perdre de contenu. C’est aussi un avantage visuel en jeu avec un rendu plus fin, mais aussi plus gourmand en ressources. C’est un bon entre-deux.

Par ailleurs, l’écran embarque une dalle IPS, ce qui a son importance : on profite ainsi de couleurs et d’angles de vision plus précis qu’une dalle VA, notamment. C’est là encore un gain visuel qui se ressentira partout et qui permettra de profiter de son écran sans être parfaitement en face de ce dernier.

Pensé pour les joueurs exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : il offre une fréquence de balayage de 165 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. C’est une configuration idéale pour les jeux compétitifs, certes il existe désormais des écrans pouvant monter à 240 Hz, voire plus, mais le gain de fluidité est peu voire pas perceptible par rapport à du 165 Hz. Avec cette fréquence vous aurez déjà un avantage compétitif sensible par rapport à une dalle 60 Hz traditionnelle. C’est particulièrement agréable pour des jeux de tir comme CS : GO ou Valorant, mais le gain de fluidité se ressentira partout, même en bureautique.

Il faudra toutefois avoir un GPU qui soit en mesure de délivrer autant d’images pour en profiter pleinement et à pleine résolution. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours baisser la définition de votre jeu en 1080p pour obtenir plus d’images par seconde et donc de fluidité. Vous pourrez alors choisir entre finesse du rendu et réactivité. La bonne nouvelle tient dans le fait que les jeux compétitifs sont généralement assez peu gourmands en ressources et que l’on peut donc atteindre la fréquence de l’écran avec une configuration moyenne gamme dans ces jeux.

Pour éviter toute saccade, l’écran est aussi compatible AMD FreeSync Premium. Cette technologie, si elle est compatible avec votre carte graphique (c’est probablement le cas, car FreeSync fonctionne aussi avec la plupart des GPU Nvidia), s’attache à synchroniser la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec votre GPU afin de supprimer les déchirements visuels. C’est là encore un vrai gain à l’usage et qui permet également d’améliorer ses compétences en jeu.

Du reste, l’écran PC est classique, avec un design convaincant. Le pied est en forme de V, les bords sont très fins sur les 3 côtés supérieurs de l’écran. Le pied est réglable en hauteur pour l’aligner parfaitement au niveau de vos yeux et éviter la fatigue oculaire et musculaire lors de longues sessions de jeu ou de travail, puisque vous pourrez vous positionner idéalement sur votre siège. La connectique est classique, mais complète : on profite d’une sortie audio jack 3,5 mm d’une entrée HDMI 2.0 ainsi que d’une entrée DisplayPort 1.2. Cela le rend compatible avec votre PC, mais aussi les consoles et notamment les consoles Next Gen. Rappellons toutefois que la PS5 ne supporte pas à l’heure actuellement la définition QHD, cela viendra peut-être plus tard, mais en attendant il faudra choisir en FHD ou 4K.

