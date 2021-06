Hébergement web : Hostinger casse les prix de ses offres

Profitez de réductions exceptionnelles sur l'ensemble des hébergements web de Hostinger. On vous donne les détails de ces promotions.

© Journal du Geek

Vous avez envie de vous lancer dans la création de votre premier site Internet et êtes à la recherche d’un hébergeur web digne de ce nom ? Cela tombe très bien puisque l’un des meilleurs hébergeurs web du moment propose de grosses promotions, et ça, sur l’ensemble de ses offres.

Cet hébergeur web c’est Hostinger. Pour profiter d’une réduction de plus de 70% mais aussi découvrir l’ensemble des fonctionnalités et avantages qu’il va vous offrir, on vous conseille de lire notre article jusqu’à la fin… ou de vous rendre directement sur le site de l’hébergeur :

Saisir l’offre Hostinger

Hostinger : énormément d’avantages offerts

Si nous vous parlons de Hostinger, c’est car il est l’un des hébergeurs web les plus séduisants que nous ayons eu l’occasion de tester à date.

Il va vous permettre de mettre en ligne un site Internet capable de charger rapidement. Côté uptime/taux de disponibilité, vous serez aussi bien loti du fait que Hostinger possède des datacenters certifiés tier III dans plusieurs pays d’Europe.

Le fait qu’ils soient certifiés tier III signifie qu’ils doivent garantir, au minimum, un uptime de 99,982% sur une année. Pour vous donner un ordre d’idée, cela représente 1,6 heure d’indisponibilité par an, ce qui est plus que convenable.

En dehors des performances, Hostinger a aussi l’avantage de proposer énormément de fonctionnalités avec ses hébergements.

En faisant le choix de son hébergement web spécialisé WordPress ou mutualisé, vous pourrez par exemple profiter de :

Nom de domaine gratuit (extensions proposées : .fr, .com, .net, et pas mal d’autres)

Certificat SSL offerts

Crédit Google Ads

Plugin de gestion de cache offert

Adresses mail gratuites

Du stockage SSD

Au niveau du support client, les expériences que nous avons pu avoir avec les équipes de Hostinger ont toujours été bonnes.

Vous pourrez compter sur le support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au travers d’une fonction de chat en direct disponible depuis votre espace client. Bien évidemment les agents vont pouvoir dialoguer avec vous en français (même si Hostinger est un hébergeur web européen).

Pour retrouver encore plus de détails concernant les avantages offerts par cet hébergeur, n’hésitez pas à consulter notre avis Hostinger publié récemment.

Économisez plusieurs centaines d’euros sur votre hébergement web

Hostinger propose des réductions sur l’ensemble de ses hébergements web.

Que vous soyez à la recherche d’un hébergement mutualisé, WordPress, VPS, cPanel, Cloud, ou autre, vous aurez le droit à une remise conséquente.

L’offre que nous recommandons le plus (du fait du rapport qualité/prix offert), le plan “Premium”, est proposé à 2,89€ par mois au lieu de 7,29€.

Pour obtenir une telle réduction (-60%), vous n’aurez qu’à vous rendre sur le site de l’hébergeur, puis à vous engager sur quatre années. En effet, plus vous allez vous engager sur le long terme avec Hostinger, plus les prix vont devenir intéressants. Dans ce cas précis, la promotion va vous permettre d’économiser 211,20€.

Le meilleur dans tout ça c’est que vous allez pouvoir économiser encore plus en faisant usage de notre code promo valable chez Hostinger. En insérant le code JOURNALDUGEEK avant de payer votre commande, vous pourrez obtenir 10% de remise supplémentaire. Ce n’est pas grand chose mais c’est toujours bon à prendre !

Consulter les promotions Hostinger