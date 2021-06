YouTube dépasse les 100 millions d’installations sur Android TV

En seulement un an, l’application YouTube pour Android TV a plus que doublé, au point de dépasser aujourd’hui les 100 millions d’installations.

Les efforts de Google pour imposer son système d’exploitation Android TV ont visiblement porté leurs fruits. Lancé en 2014 en remplacement de Google TV (qui s’apprête finalement à faire son grand retour), Android TV a connu un succès exponentiel ces derniers mois, au point de voir le nombre de téléchargements de l’application YouTube pour Android TV dépasser les 100 millions d’installations. Un chiffre d’autant plus impressionnant que le palier précédent de 50 millions avait été franchi en mai 2020 rappelle le site de 9to5Google.

En plus de marquer une nette progression de l’application YouTube sur smart TV, ce chiffre témoigne aussi du succès grandissant des téléviseurs connectés alimentés par la firme de Mountain View. YouTube pour Android TV est en effet préinstallé sur l’ensemble des terminaux sous Android TV. Le fait que l’application passe le cap symbolique des 100 millions d’installations laisse donc logiquement entendre que les téléviseurs équipés de l’OS de Google se vendent eux aussi très bien. Une situation qui n’est pas réellement surprenante : lors de sa dernière conférence I/O, Google avait confirmé que la croissance d’Android TV avait bondi de 80% aux États-Unis.

YouTube s’améliore sur Android TV

Malgré ces excellents résultats, l’entreprise américaine entend bien ne pas se reposer sur ses acquis. Ainsi, plusieurs utilisateurs de Google TV et Android TV ont récemment rapporté une nouvelle fonctionnalité implémentée depuis peu sur l’application YouTube : la possibilité (déjà accessible sur mobile et PC) de modifier la vitesse de lecture pour varier entre x0.25 et x2. Implémentée il y a quelques mois sur Netflix, cette nouvelle fonctionnalité devrait rapidement trouver son public, même si elle fait déjà grincer des dents les cinéphiles.