Beats Studio Buds, avec de la Réduction active de bruit

Après les fuites, Beats vient enfin d'officialiser ses nouveaux écouteurs true wireless, voici les Beats Studio Buds et ils arrivent cet été.

© Beats

Après les rumeurs et les fuites en tout genre, Beats vient d’officialiser ses tous nouveaux écouteurs totalement sans-fil. Avec un design bien plus compact que les PowerBeats Pro, voici les Beats Studio Buds et selon la marque américaine, l’utilisateur aura droit à un son puissant dans un design compact.

Parce que ce sont des Beats, les Studio Buds sont résistants à l’eau et à la transpiration et sont donc certifiés IPX4. On retrouve, avec un design des plus compacts, une réduction active du bruit et un mode transparence qui devrait être celui qu’on connait déjà sur les AirPods et les PowerBeats Pro. Disponible dès cet été en trois coloris (Noir, Blanc et Rouge Beats), ils seront proposés au prix de 149,95 euros.

Oliver Schusser, vice-président de Beats et d’Apple Music, résume ainsi les performances des Beats Studio Buds : « Pour concevoir un produit aussi petit, tout a été minutieusement étudié, analysé et sélectionné afin d’optimiser la qualité du son, le confort et la résistance. À ce jour, les Beats Studio Buds sont les écouteurs les plus petits et les plus sophistiqués que nous ayons conçus, mais ils tiennent toujours toutes les promesses d’un produit Beats en offrant une expérience sonore immersive dans un magnifique design. »

Selon le constructeur, les Beats Studio Buds offre un son de haute qualité tout en assurant un confort optimal et ce, pour la musique, les films et les discussions entre amis. On retrouve une buse acoustique inclinée et des micro-aérations pour soulager la pression sur les tympans. Avec un système acoustique à double compartiment qui renferme un transducteur exclusif de 8,2 mm, les Beats Studio Buds sont censés offrir une très bonne séparation stéréo et une faible distorsion harmonique sur la courbe de fréquence. Pour les utilisateurs d’Apple Music, les Beats Studio Buds activent automatiquement l’audio spatial pour les morceaux en Dolby Atmos.

Petite nouveauté et non pas des moindres sachant que Beats appartient tout de même à Apple, les Beats Studio Buds peuvent être jumelés d’un seul geste à un appareil Apple ou Android. Chaque écouteur se connecte à l’appareil de manière indépendante et on peut donc en utiliser un seul ou les deux selon les besoins. Le bouton multifonction « b » intégré à chaque écouteur permet de répondre aux appels et d’y mettre fin, de lire et de mettre en pause le contenu, de passer au morceau suivant, et de basculer entre les modes d’écoute Réduction active du bruit et Transparence. Les Beats Studio Buds sont compatibles avec les assistants vocaux, et les utilisateurs d’iOS peuvent également activer Siri sans toucher leur appareil, en disant simplement « dis Siri ».

Et enfin, les Beats Studio Buds proposent jusqu’à 8 heures d’écoute (5h avec la Réduction active de bruit), et deux charges supplémentaire avec l’étui de transport, soit jusqu’à 24 heures au total (15h avec la Réduction active de bruit). On retrouve la charge Fast Fuel de 5 minutes qui permet d’offrir jusqu’à 1 heure d’écoute. Les Beats Studio Buds prennent en charge Localiser sous iOS et Localiser mon appareil sous Android, ce qui est une première pour un produit Beats.