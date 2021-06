Facebook s’offre le développeur du Battle Royale VR Population: One

L'entreprise de Mark Zuckerberg vient de réaliser une belle acquisition, en rachetant le studio Big Box VR.

Population:One est un FPS en VR d'excellente facture. © Big Box studio

Décidément, Facebook a un appétit formidable lorsqu’il s’agit de réalité virtuelle. Dernière acquisition en date : l’éditeur de Population: One, l’un des jeux VR les plus aboutis du moment. Jugez plutôt : un FPS autorisant jusqu’à 24 joueurs en simultané, avec un niveau de performances impressionnant et une prise en charge du cross-play… Le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre ne manque pas d’arguments. Ajoutez à cela une ambiance loufoque, un style graphique qui rappelle vaguement Apex Legends ou Fortnite, et vous obtenez une pépite à très fort potentiel.

La bonne nouvelle, c’est que Bix Box pourra continuer à étoffer son bébé puisque le studio n’est pas dissout au cours de la transaction. Il passe sous l’égide d’Oculus Studios, devenue la division VR de Facebook depuis son rachat par l’ogre du web en 2014. Réjouissant pour les joueurs : puisque le projet ne changera pas de mains, cela devrait permettre une certaine continuité dans le développement. Le studio peut aussi se projeter bien plus loin dans un futur qui s’annonce radieux. Grâce au portefeuille bien garni de Facebook, BigBox peut désormais rêver de nouveaux projets innovants et de grande envergure.

Facebook et Oculus sur leur lancée

Depuis le rachat très commenté d’Oculus par Facebook, le géant du numérique se taille la part du lion dans ce secteur. Fort de son acquisition du côté hardware, le groupe écume depuis les marchés pour recruter des développeurs VR. Population: One vient renforcer un catalogue bien garni qui comprend des studios référencés. À commencer par Beat Games, à l’origine de Beat Saber, déjà un grand classique du jeu VR.

Oculus a également racheté Sanzaru Games (Asgard’s Wrath), Ready at Dawn (Echo), ou plus récemment Downpour Interactive. Avec BigBox et son Population:One, persiste et signe : la VR fait toujours partie de ses priorités. Il ne reste plus qu’à lancer les paris sur la prochaine acquisition des troupes de Mark Zuckerberg !